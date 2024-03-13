Video Türkiye Atatürk’ün Çanakkale Cephesi'nde fotoğrafını çeken makine, müzede sergileniyor | Video
Atatürk’ün Çanakkale Cephesi'nde fotoğrafını çeken makine, müzede sergileniyor | Video

Atatürk’ün Çanakkale Cephesi'nde fotoğrafını çeken makine, müzede sergileniyor | Video

13.03.2024 | 10:42

Çanakkale Savaşları’nda Gelibolu’da düşman askerini durdurarak Anafartalar Kahramanı olan Mustafa Kemal Atatürk’ün, Binbaşı Haydar Mehmet Alganer tarafından cephede çekilen orijinal fotoğrafı ile fotoğrafı çeken fotoğraf makinesi, Çanakkale Deniz Müzesi’ndeki Çimenlik Kalesinde sergileniyor.

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Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, 8 Ağustos 1915 tarihinde Anafartalar Grup Komutanlığa atanan Mustafa Kemal Atatürk, Gelibolu'da düşman askerini durdurarak Anafartalar Kahramanı oldu. Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman Mehmetçik, 'Çanakkale Geçilmez' destanını kıldı.

Çanakkale Savaşları'nda 'Çanakkale Geçilmez Destanı'nın dönüm noktası olan 'Anafartalar Zaferi'nin kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'ün, Binbaşı Haydar Mehmet Alganer tarafından 17 Haziran 1915 tarihinde 18'nci Alay'ın siperlerinin bulunduğu bölgede tarihi fotoğrafı çekildi. Atatürk'ün cephedeki orijinal fotoğrafı ile fotoğrafı çeken fotoğraf makinesi Alganer'in torunları tarafından 2007 yılında Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığına hediye edildi. Fotoğraf ve fotoğraf makinesi, müzenin en nadide parçaları arasında bulunuyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsani ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mithat Atabay, "Çimenlik Kalesine gittiğimiz zaman oradaki sergilenen malzemelerden bir tanesi Mustafa Kemal'in Gelibolu Yarımadası'nda siperde bulunan fotoğrafı ve o fotoğrafı çeken fotoğraf makinesiyle karşılaşırız. Bu fotoğraf Haydar Mehmet Alganer tarafından 17 Haziran 1915 tarihinde çekilmiştir. Haydar Algener kendisi Psikolojik Hareket Subayı olarak görev yapmış olan bir kişidir. O kendi hatıratında baktığımız zaman 17 Haziran tarihinde 19'uncu Tümen bölgesine geldiğini, Mustafa Kemalpaşa'yla görüştüğünü görüyoruz. Onlar daha önceden de birbirlerini tanıyorlardı. Ve orada Mustafa Kemal'le karşılaştığında iki eski arkadaş olarak kucaklaştıklarını ve onun karargahında biraz oturduğunu ve kahve içtiğini görüyoruz. Ayrıca orada Mustafa Kemal'in karargahının çok düzenli olduğunu, karargahta bir tane kuzu, bir tane de köpek bulunduğunu belirtiyor. Mustafa Kemal, Haydar Algener ve yanındaki askerleriyle birlikte siperleri gezmeye çıkıyorlar. Özellikle yer altı siperlerinden de geçerek korunaklı bölgelerden geçtiklerini, Mahmut Sırtı ve Kemikli'yi görecek bir yere geldiklerini ve burada fotoğraf çektiklerini görüyoruz. Bu fotoğraf o bölge de çekilen bir fotoğraf ve orada hatıratında diyor ki, 'Biz bugün 27'nci Alay, 57'nci Alay ve 18'inci Alay siperlerini dolaşmış olduk.' Ve muhtemelen de bu fotoğrafın 18'nci Alay'ın siperlerinin bulunduğu köşe de çekildiğini söyleyebiliriz. Akşamüzeri kendisi tekrar birliğine dönmüş. Ve Vilmerle beraber o gün yaşadıklarını anlatmıştır. Bu fotoğraf makinesi ve çekilen fotoğraf ailesi tarafından Çimenlik Kalesine hediye edilmiş ve bugün Çimenlik Kalesi'nin en önemli koleksiyonları arasında bulunmaktadır. Mutlaka Çanakkale'ye gelen bu fotoğraf makinesi ve Atatürk'ün o tarihi fotoğrafını görmeleri tabiki tarihimiz açısından çok önemli. Gezi yapacak kişiler için de önemli bir hatıradır" dedi.

BİNBAŞI HAYDAR MEHMET ALGANER
Haydar Mehmet Alganer, 1880'de İstanbul'da doğdu, 1966'da vefat etti. Çanakkale Cephesi'nde bulunduğu dönemde binbaşı ve 35 yaşında olan Alganer, 28 Nisan 1915'te Arıburnu'ndaki 16'ncı Kolordu Kurmay Başkanlığı 1'nci Şube Müdürlüğüne tayin edildi. Aynı yıl 28 Mayıs'ta yeniden Gelibolu üzerinden Kolordu Kurmay Başkanı olarak cepheye hareket eden Alganer, 15 Ağustos'ta, 1'nci Kolordu Kurmay Başkanı sıfatıyla Kumkale civarındaki Asya Grubu'nda görev aldı. Alganer'in cephedeki son görevi ise 1 Kasım 1915'te Uzunköprü civarında bulunan 3'üncü Piyade Tümeni Kurmay Başkanlığı oldu.

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