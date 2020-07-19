Azerbaycan - Ermenistan savaşı çıkacak mı? Ermenistan'ın arkasındaki gücün hedefi ne?| Video
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Ermenistan neden Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine saldırıyor? Ermenistan'ın arkasındaki gücün amacı ne? Emekli Tuğgeneral Özgür Tor, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında sivillere karşı başlattığı saldırıların ardından çıkan çatışmaların savaş dönüşme riskini değerlendirdi...