Bakan Akar'dan A Haber'e özel açıklamalar: Bizim teröristlerden başka hedefimiz yoktur

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. 2021 yılında yeni savunma konsepti çerçevesinde terör örgütleriyle mücadelenin sürdüğünü belirten Bakan Akar, "Burada tek hedefimizin teröristler olduğunu herkesin bilmesi lazım. Bazı fitne fesat odakları bunu saptırmaya çalışıyor. Bizim teröristlerden başka hedefimiz yoktur." ifadelerini kullandı. 2015'ten bu yana 33 bin 259 terörist etkisiz hale getirildiğini belirten Bakan Akar, "1 Ocak'tan bu yana 2 bin 779 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.