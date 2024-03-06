Bakan Kacır, kendi kullandığı Togg ile valiliği ziyaret etti | Video
Sanayi ve Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır, Batman'da havaalanından kendi kullandığı Togg ile Batman Valiliğine geldi.
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