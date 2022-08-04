Bakan Kurum: Bu aziz şehirde ehliyetin yerini liyakatsizlik almıştır

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Bugün İstanbul emin ellerde değildir. İstanbul'da 25 yıldır hizmet üstüne hizmet, eser üstüne eser üreten bir anlayış vardı. Maalesef İstanbul'un 25 yıldaki tüm kazanımları hoyratça harcanmaktadır. Bu aziz şehirde ehliyetin yerini liyakatsizlik almıştır. Azmin yerine ihtiraslar geçmiştir. Başarının yerini beceriksizlik almıştır. Eser yerine algı, hizmet yerine yalan, proje yerine ise maalesef bahane üretilmektedir" dedi.