Video Türkiye Başkan Erdoğan cemevi ziyaret edecek ve Alevi Dedeleri ve akademisyenlerle buluşacak
Başkan Erdoğan cemevi ziyaret edecek ve Alevi Dedeleri ve akademisyenlerle buluşacak

Başkan Erdoğan cemevi ziyaret edecek ve Alevi Dedeleri ve akademisyenlerle buluşacak

07.08.2022 | 20:44

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

CHP’nin rozet oyunu ortaya çıktı: “MHP’liyim, CHP ile alakam yok! Rozet takılacağından haberim yoktu!” 01:58
CHP’nin rozet oyunu ortaya çıktı: “MHP’liyim, CHP ile alakam yok! Rozet takılacağından haberim yoktu!” 07.08.2022 | 22:08
Başkan Erdoğan cemevi ziyaret edecek ve Alevi Dedeleri ve akademisyenlerle buluşacak 01:03
Başkan Erdoğan cemevi ziyaret edecek ve Alevi Dedeleri ve akademisyenlerle buluşacak 07.08.2022 | 20:44
SSB Başkanı Demir duyurdu: “Milli gözcü İHA STM TOGAN’ın ilk teslimatları yapıldı” | Video 01:57
SSB Başkanı Demir duyurdu: “Milli gözcü İHA STM TOGAN’ın ilk teslimatları yapıldı” | Video 07.08.2022 | 12:51
MSB: Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başladı | Video 03:16
MSB: "Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başladı" | Video 07.08.2022 | 10:22
İstanbul, Ankara ve İzmir’de halk ekmeğe zam! | Video 01:22
İstanbul, Ankara ve İzmir'de halk ekmeğe zam! | Video 06.08.2022 | 21:08
Son Dakika: Başkan Erdoğan Kocaeli’de toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu | Video 37:44
Son Dakika: Başkan Erdoğan Kocaeli'de toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu | Video 06.08.2022 | 20:27
SON DAKİKA : Başkan Erdoğan Kocaeli’de TOGG ve SİHA mesajı! Bizimle ortaklık yapmak isteyen süper güçler var | Video 22:51
SON DAKİKA : Başkan Erdoğan Kocaeli'de TOGG ve SİHA mesajı! "Bizimle ortaklık yapmak isteyen süper güçler var" | Video 06.08.2022 | 20:07
MSB SOLOTÜRK’ün uçuş görüntülerini paylaştı | Video 01:11
MSB SOLOTÜRK’ün uçuş görüntülerini paylaştı | Video 05.08.2022 | 08:49
Başkan Erdoğan, Rusya’ya gidiyor! İşte masadaki 5 başlık 01:12
Başkan Erdoğan, Rusya’ya gidiyor! İşte masadaki 5 başlık 04.08.2022 | 21:45
Yerli otomobil TOGG’dan heyecanlandıran paylaşım: Teste başladı 00:58
Yerli otomobil TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım: Teste başladı 04.08.2022 | 18:35
Bakan Kurum: Bu aziz şehirde ehliyetin yerini liyakatsizlik almıştır 01:18
Bakan Kurum: Bu aziz şehirde ehliyetin yerini liyakatsizlik almıştır 04.08.2022 | 18:15
Emekli promosyonu 7.500 TL’yi aştı! Emekli promosyonu başvuru nasıl yapılır? Emekli promosyonu nasıl alınır? | Video 03:36
Emekli promosyonu 7.500 TL'yi aştı! Emekli promosyonu başvuru nasıl yapılır? Emekli promosyonu nasıl alınır? | Video 04.08.2022 | 11:02
Yüksekova’da ‘Yarım Ay’ hayran bıraktı | Video 03:28
Yüksekova’da ‘Yarım Ay’ hayran bıraktı | Video 04.08.2022 | 08:48
DDK’dan KPSS için suç duyurusu! 01:19
DDK’dan KPSS için suç duyurusu! 04.08.2022 | 01:38
YÖK Başkanı Özvar’dan KPSS açıklaması 01:17
YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS açıklaması 04.08.2022 | 01:26
SSB Başkanı İsmail Demir duyurdu! Ve seri üretime geçti | Video 02:17
SSB Başkanı İsmail Demir duyurdu! "Ve seri üretime geçti" | Video 03.08.2022 | 15:41
Tahıl sevkiyatının ilk gemisi Razoni İstanbul Boğazı’na girmeyi bekliyor | Video 04:01
Tahıl sevkiyatının ilk gemisi Razoni İstanbul Boğazı’na girmeyi bekliyor | Video 03.08.2022 | 08:42
SON DAKİKA: Bakan Koca açıkladı! Türkiye’de 5 Maymun Çiçeği vakası görüldü | Video 02:15
SON DAKİKA: Bakan Koca açıkladı! Türkiye'de 5 Maymun Çiçeği vakası görüldü | Video 02.08.2022 | 12:18
SON DAKİKA: Kabine toplantısı başladı... Ekonomi, Terörle mücadele, Suriye’ye operasyon hazırlığı gündemde! | Video 02:09
SON DAKİKA: Kabine toplantısı başladı... Ekonomi, Terörle mücadele, Suriye’ye operasyon hazırlığı gündemde! | Video 01.08.2022 | 17:03
Başkan Erdoğan ile görüntülü konuşan Taliye Teyze en büyük hayaline kavuştu: “Allah seninle uğraşanlara fırsat vermesin 01:20
Başkan Erdoğan ile görüntülü konuşan Taliye Teyze en büyük hayaline kavuştu: “Allah seninle uğraşanlara fırsat vermesin" 31.07.2022 | 22:43

Cemevlerine yönelik provokasyonun ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Cemevi ziyaretinde bulunacak. Başkan Erdoğan, Muharrem İftarı’nda Alevi Dedeleri ve akademisyenlerle bir araya gelecek.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA