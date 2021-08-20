Video Türkiye Başkan Erdoğan KADEM hizmet içi eğitim kampını ziyaret etti

Başkan Erdoğan KADEM hizmet içi eğitim kampını ziyaret etti

Başkan Erdoğan KADEM hizmet içi eğitim kampını ziyaret etti
20.08.2021 | 23:20

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Başkan Erdoğan, akşam saatlerinde Vahdettin Köşkü'nden ayrılarak Üsküdar'daki Nevmekan'da devam eden KADEM hizmet içi eğitim kampına ziyarette bulundu.

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