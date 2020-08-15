Başkan Erdoğan'dan flaş Libya açıklaması: Doğu Akdeniz'de, Libya'da haklarımızı korumaya odaklandık" | Video
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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rize'de toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Toplam yatırım bedeli 525 milyon TL olan 33 kalem eserin açılışını yaptı. Erdoğan Rize'de müjdeleri sıralarken Doğu Akdeniz ve Libya meselelerine de değindi. Erdoğan, "Biz şu anda Doğu Akdeniz'de, Libya'da haklarımızı sonuna kadar korumaya odaklandık. Bir yerde sorun varsa orada ona çözüm aramak boynumuzun borcudur." dedi.