Başkan Erdoğan'dan Hanau'daki silahlı saldırı için başsağlığı mesajı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Hanau kentindeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Erdoğan, saldırıya ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya’nın Hanau kentinde gerçekleşen menfur saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:54
Son dakika! Suriye sınırındaki birliklere füze rampası gönderildi | Video 20.02.2020 | 21:01
00:54
Bakan Albayrak’tan İdlib şehitleri açıklaması | Video 20.02.2020 | 21:01
00:45
Başkan Erdoğan'dan Hanau'daki silahlı saldırı için başsağlığı mesajı 20.02.2020 | 20:35
00:46
01:33
Reuters duyurdu... Tahran'da İdlib zirvesi gelecek ay yapılacak 20.02.2020 | 12:10
06:16
Gezi'nin küresel sermaye ayağında kimler vardı? 19.02.2020 | 22:15
02:28
Ceyhan Mumcu'dan CHP'ye İş Bankası eleştirisi 19.02.2020 | 22:16
11:15
10:57
Başkan Erdoğan duyurdu! Hedef 5 milyar dolar 19.02.2020 | 21:17
14:15
03:26
Başkan Erdoğan'dan 'Gezi' paylaşımı: Alçak bir saldırıdır 19.02.2020 | 20:56
01:31
21:10
İşte Gezi kalkışmasının Türkiye ekonomisine verdiği zarar | Video 19.02.2020 | 16:02
06:43
01:59
Emine Erdoğan "İslam bize sürdürülebilir bir yaşamın sınırlarını çizer" 19.02.2020 | 10:53
01:01
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Perşembe günü açılacak | Video 18.02.2020 | 18:26
03:08
02:15
00:25
Kemal Kılıçdaroğlu kendisine yakın isimleri delege seçtirdi! 17.02.2020 | 12:43