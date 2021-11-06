Batman'dan renkli görüntüler! Başkan Erdoğan, gençlerle türkü söyledi

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve Şehir Stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan, burada gençlerin söylediği şarkıya eşlik etti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.