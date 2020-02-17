CHP'de olaylı Kurultay! Kılıçdaroğlu'nun danışmanı, avukatı, özel kalemi delege seçildi | Video

CHP'nin Ankara'da gerçekleştirilen İl Başkanı Seçim Kongresinde tartışmalar yaşandı. Tartışmanın asıl kaynağı ise tek aday ile seçimlere gidilecek olması... Özellikle İstanbul'da Canan Kaftancıoğlu'nun tek adaylığı tartışılırken aynı tartışma Ankara'da da yaşandı. Dün Ankara'da gerçekleştirilen İl Başkanlığı Seçiminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği Ali Hikmet Akıllı seçildi ancak başka kimsenin aday olmasına izin verilmedi. Eski İl Başkanı Rıfkı Güvener ve CHP Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Yalçınkaya da imza toplayarak aday olmak istemişti. Fakat imza toplamalarına rağmen delegelere imzaların geri çekilmesi için telefonlar edildiği ve baskı yapıldığı belirtiliyor.