Cumhrubaşkanı Erdoğan'dan Konya Ovası Sulama Projesi'nin açılış töreninde önemli açıklamalar | Video
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Konya Ovası Sulama Projesi'nin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında 15.5 milyon dekar arazinin sulanmasını hedeflediklerini belirtti ve "Türkiye meyve ve sebzede net ihracatçı konumdadır." dedi