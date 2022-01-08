Video Türkiye Devlet Bahçeli'den MHP Siyaset Okulu Sertifika Töreni'nde önemli açıklamalar
Devlet Bahçeli'den MHP Siyaset Okulu Sertifika Töreni'nde önemli açıklamalar

Devlet Bahçeli'den MHP Siyaset Okulu Sertifika Töreni'nde önemli açıklamalar

08.01.2022 | 13:53

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Devlet Bahçeli’den MHP Siyaset Okulu Sertifika Töreni’nde önemli açıklamalar 43:46
Devlet Bahçeli'den MHP Siyaset Okulu Sertifika Töreni'nde önemli açıklamalar 08.01.2022 | 13:53
SON DAKİKA: Devlet Bahçeli’den sert tepki Kazakistan’daki olayları izleyince bitiniz mi kanlandı? 05:16
SON DAKİKA: Devlet Bahçeli'den sert tepki "Kazakistan'daki olayları izleyince bitiniz mi kanlandı?" 08.01.2022 | 13:43
Son dakika haberi: FETÖ soruşturmasında 73 gözaltı kararı! 01:10
Son dakika haberi: FETÖ soruşturmasında 73 gözaltı kararı! 08.01.2022 | 12:16
Bakan Kurum, yangınlarından en çok etkilenen Antalya’nın Manavgat ilçesi Demirciler mahallesinde 06:55
Bakan Kurum, yangınlarından en çok etkilenen Antalya'nın Manavgat ilçesi Demirciler mahallesinde 08.01.2022 | 11:32
Muş Emniyet Müdürlüğü’nden dosta güven, düşmana korku salan klip 02:50
Muş Emniyet Müdürlüğü'nden dosta güven, düşmana korku salan klip 08.01.2022 | 09:27
Hava Durumu 08-01-2022 01:30
Hava Durumu 08-01-2022 08.01.2022 | 08:00
Bakan Varank ve Bakan Dönmez’den yosundan jet yakıtı üretecek tesiste ilk test 05:59
Bakan Varank ve Bakan Dönmez'den yosundan jet yakıtı üretecek tesiste ilk test 07.01.2022 | 15:02
Eren Kış-4 Operasyonu’nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi | Video 01:01
Eren Kış-4 Operasyonu'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi | Video 07.01.2022 | 14:45
Adana’da şafakta DEAŞ operasyonu 01:54
Adana'da şafakta DEAŞ operasyonu 07.01.2022 | 09:14
Hava Durumu 07-01-2022 01:30
Hava Durumu 07-01-2022 07.01.2022 | 08:00
İyi Partili Başkan Göçmez’den AK Parti seçmenlerine çirkin küfürler! Skandal olayda son dakika gelişmesi! 06:59
İyi Partili Başkan Göçmez'den AK Parti seçmenlerine çirkin küfürler! Skandal olayda son dakika gelişmesi! 06.01.2022 | 11:15
SON DAKİKA: Kocaeli’de 17 yıl önce işlenen cinayette FETÖ izi! Cinayetler örtbas edilmek mi istendi? 02:07
SON DAKİKA: Kocaeli'de 17 yıl önce işlenen cinayette FETÖ izi! Cinayetler örtbas edilmek mi istendi? 06.01.2022 | 09:51
TOGG Ceo’su Mehmet Gürcan Karakaş’ın gurur gözyaşları... 01:01
TOGG Ceo'su Mehmet Gürcan Karakaş'ın gurur gözyaşları... 06.01.2022 | 07:19
Ümraniye’de veli ile annesi okulu birbirine kattı 03:05
Ümraniye'de veli ile annesi okulu birbirine kattı 06.01.2022 | 00:43
İYİ Partili başkan seçmene küfür etti 01:04
İYİ Partili başkan seçmene küfür etti 06.01.2022 | 00:43
İşyeri sahibi hırsızı fark etti, tokat atıp dışarı çıkarttı 00:51
İşyeri sahibi hırsızı fark etti, tokat atıp dışarı çıkarttı 05.01.2022 | 23:29
TOGG dünya vitrininde! Sedan ilk kez görüntülendi 07:06
TOGG dünya vitrininde! Sedan ilk kez görüntülendi 05.01.2022 | 23:25
Türkiye için gurur günü! TOGG Sedan ilk kez görüntülendi 00:47
Türkiye için gurur günü! TOGG Sedan ilk kez görüntülendi 05.01.2022 | 23:27
5 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum 03:37
5 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum 05.01.2022 | 21:31
Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası duyurdu: Pozitif vakaların karantina süresi değişti 02:33
Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası duyurdu: Pozitif vakaların karantina süresi değişti 05.01.2022 | 21:30

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset Okulu Sertifika Töreninde açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Her kim tarihimizi hor görüyorsa geleceğe karamsarlıkla bakıyorsa ona karşı kesinlikle uyanık olun. Bu tipler kendilerini bizden gösterebilir. Rant devşirmek için girmedikleri kılık, takmadıkları maske yoktur." ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA