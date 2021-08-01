Video Türkiye Gaziantep'te TIR, işçi servisine çarptı: 3 ölü

Gaziantep'te TIR, işçi servisine çarptı: 3 ölü

Gaziantep'te TIR, işçi servisine çarptı: 3 ölü
01.08.2021 | 20:08

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Gaziantep'te TIR, tarım işçilerini taşıyan yolcu midibüsüne çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

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