Gaziantep'te TIR, işçi servisine çarptı: 3 ölü
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Gaziantep'te TIR, tarım işçilerini taşıyan yolcu midibüsüne çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.