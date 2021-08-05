Video Türkiye Hava Durumu 05-08-2021

Hava Durumu 05-08-2021

Hava Durumu 05-08-2021
05.08.2021 | 08:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hava Durumu 05-08-2021 01:30
Hava Durumu 05-08-2021 05.08.2021 | 08:00
Muğla’da Kızkumu plajı çevresindeki orman yangını Sabah’ın gökyüzü kamerasında 00:30
Muğla'da Kızkumu plajı çevresindeki orman yangını Sabah'ın gökyüzü kamerasında 04.08.2021 | 16:18
SON DAKİKA: Milas’ta endişe veren gelişme! Rüzgarla birlikte hızlanan alevler termik santrale doğru ilerliyor CANLI YAYIN 03:19
SON DAKİKA: Milas'ta endişe veren gelişme! Rüzgarla birlikte hızlanan alevler termik santrale doğru ilerliyor CANLI YAYIN 04.08.2021 | 16:00
Milli Savunma Bakanlığı’ndan orman yangınları paylaşımı 33 sorti ve 462 saat uçuş 00:47
Milli Savunma Bakanlığı'ndan orman yangınları paylaşımı "33 sorti ve 462 saat uçuş" 04.08.2021 | 12:21
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir’de 10:48
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de 04.08.2021 | 11:34
Alevler termik santrale ulaşmadan durduruldu! 03:21
Alevler termik santrale ulaşmadan durduruldu! 04.08.2021 | 11:20
Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran’dan skandal! Kural tanımaz başkan 00:15
Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran'dan skandal! Kural tanımaz başkan 04.08.2021 | 08:50
Hava Durumu 04-08-2021 01:30
Hava Durumu 04-08-2021 04.08.2021 | 08:00
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’dan Antalya’da orman yangınları açıklaması Bugün ve yarın kritik 11:09
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan Antalya'da orman yangınları açıklaması "Bugün ve yarın kritik" 03.08.2021 | 16:23
Başkan Erdoğan kriz merkezinde! Orman yangınları ile ilgili son brifingleri aldı... 00:38
Başkan Erdoğan kriz merkezinde! Orman yangınları ile ilgili son brifingleri aldı... 03.08.2021 | 15:19
SON DAKİKA: Uşak’ta orman yangını! Yangın bölgesinden ilk görüntüler... 01:02
SON DAKİKA: Uşak’ta orman yangını! Yangın bölgesinden ilk görüntüler... 03.08.2021 | 13:08
Son Dakika: Bodrum’da sitelere yaklaşan orman yangını kamerada! Tahliye başladı... 12:21
Son Dakika: Bodrum'da sitelere yaklaşan orman yangını kamerada! Tahliye başladı... 03.08.2021 | 10:56
SON DAKİKA: Marmaris’te orman yangını bölgesindeki ölüm kalım savaşı kamerada! 01:59
SON DAKİKA: Marmaris'te orman yangını bölgesindeki ölüm kalım savaşı kamerada! 03.08.2021 | 08:46
SON DAKİKA: Muğla Marmaris’ten yürekleri yakan görüntüler! İşte Orman yangınlarının sebep olduğu hasar... 09:47
SON DAKİKA: Muğla Marmaris'ten yürekleri yakan görüntüler! İşte Orman yangınlarının sebep olduğu hasar... 03.08.2021 | 09:00
Isparta’da orman yangınında bomba gibi patlayan çam kozlakları kamerada... Saniyeler içinde böyle cehenneme çevirdi! 00:53
Isparta'da orman yangınında bomba gibi patlayan çam kozlakları kamerada... Saniyeler içinde böyle cehenneme çevirdi! 03.08.2021 | 09:04
Hava Durumu 03-08-2021 01:30
Hava Durumu 03-08-2021 03.08.2021 | 08:00
CHP’li vekilin algı girişimi çöktü! İçişleri Bakanlığı açıkladı: TOMA’lar yangın söndürmede aktif destek veriyor 00:50
CHP’li vekilin algı girişimi çöktü! İçişleri Bakanlığı açıkladı: TOMA’lar yangın söndürmede aktif destek veriyor 03.08.2021 | 00:05
CHP’li Böcek’in iddialarına videolu yanıt! Antalya Gündoğmuş’ta helikopterler vızır vızır çalışıyor 00:34
CHP'li Böcek'in iddialarına videolu yanıt! Antalya Gündoğmuş’ta helikopterler vızır vızır çalışıyor 02.08.2021 | 22:35
“HelpTurkey” kampanyasıyla ne amaçlanıyor? İşte algı operasyonunun perde arkası 02:29
“HelpTurkey” kampanyasıyla ne amaçlanıyor? İşte algı operasyonunun perde arkası 02.08.2021 | 21:07
Hisarönü’nde alevler köye ulaştı! Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayılıyor, müdahale sürüyor 08:43
Hisarönü'nde alevler köye ulaştı! Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayılıyor, müdahale sürüyor 02.08.2021 | 20:48

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