Video Türkiye Hava Durumu 13-05-2021

Hava Durumu 13-05-2021

Hava Durumu 13-05-2021
13.05.2021 | 08:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hava Durumu 13-05-2021 01:30
Hava Durumu 13-05-2021 13.05.2021 | 08:00
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Ramazan Bayramı ve kısıtlama saati açıklaması 18:44
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Ramazan Bayramı ve kısıtlama saati açıklaması 12.05.2021 | 14:52
Tek sette 12 roket ateşleyen ÇNRA'lı VURAN TSK'nın emrinde | Video 00:54
Tek sette 12 roket ateşleyen ÇNRA'lı VURAN TSK'nın emrinde | Video 12.05.2021 | 13:56
Kayıp atlar PKK'nın eline mi geçti? Adalar'daki atlar Şırnak üzerinden Irak'ın kuzeyine mi götürüldü? 02:34
Kayıp atlar PKK'nın eline mi geçti? Adalar'daki atlar Şırnak üzerinden Irak'ın kuzeyine mi götürüldü? 12.05.2021 | 13:33
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram sonrası normalleşme açıklaması 03:51
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram sonrası normalleşme açıklaması 12.05.2021 | 11:03
Hava Durumu 12-05-2021 01:30
Hava Durumu 12-05-2021 12.05.2021 | 08:00
Ali Babacan'ın itirafları siyasette ahlak tartışmalarını başlattı! Siyasi ikiyüzlülük mü? 08:49
Ali Babacan'ın itirafları siyasette ahlak tartışmalarını başlattı! Siyasi ikiyüzlülük mü? 11.05.2021 | 11:47
Hava Durumu 11-05-2021 01:30
Hava Durumu 11-05-2021 11.05.2021 | 08:00
SON DAKİKA: Türkiye'deki 90 Bin camiden Mescid-i Aksa selası 02:16
SON DAKİKA: Türkiye'deki 90 Bin camiden Mescid-i Aksa selası 10.05.2021 | 13:21
Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı Türkiye’ye güveniyoruz, yatırıma devam ediyoruz 39:08
Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı "Türkiye’ye güveniyoruz, yatırıma devam ediyoruz" 10.05.2021 | 09:37
NATO Tatbikatına katılacak olan askerler yola çıktı | Video 05:29
NATO Tatbikatına katılacak olan askerler yola çıktı | Video 10.05.2021 | 08:24
Hava Durumu 10-05-2021 01:30
Hava Durumu 10-05-2021 10.05.2021 | 08:00
Hava Durumu 09-05-2021 01:30
Hava Durumu 09-05-2021 09.05.2021 | 08:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan '81 İlimizden 560 Genç ile En Uzun İftar Sofrası' programına video konferans yöntemiyle katıldı 50:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan '81 İlimizden 560 Genç ile En Uzun İftar Sofrası' programına video konferans yöntemiyle katıldı 08.05.2021 | 14:52
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme takvimi' açıklaması! 01:55
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme takvimi' açıklaması! 08.05.2021 | 14:12
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ziyaretinde önemli açıklamalar 06:27
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ziyaretinde önemli açıklamalar 08.05.2021 | 11:54
Hava Durumu 08-05-2021 01:30
Hava Durumu 08-05-2021 08.05.2021 | 08:00
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İnsan haklarından bahsedenler neden ses çıkarmıyor? 15:14
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İnsan haklarından bahsedenler neden ses çıkarmıyor? 08.05.2021 | 00:36
24. dönem Ankara Milletvekili Sinan Aygün’den Kılıçdaroğlu’na tepki! FETÖ ve HDP’den vazgeçemez 02:06
24. dönem Ankara Milletvekili Sinan Aygün’den Kılıçdaroğlu’na tepki! FETÖ ve HDP’den vazgeçemez 07.05.2021 | 23:53
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli aşının 2.dozunu oldu. 02:59
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli aşının 2.dozunu oldu. 07.05.2021 | 21:27

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