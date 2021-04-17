Hava Durumu 17-04-2021
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:30
Hava Durumu 17-04-2021 17.04.2021 | 08:00
15:47
03:10
04:10
12:28
00:58
01:59
Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçti | Video 16.04.2021 | 09:32
01:30
Hava Durumu 16-04-2021 16.04.2021 | 08:00
02:13
03:35
02:07
Kılıçdaroğlu'ndan şimdi de 'patates' çarkı! 60 günde iki farklı açıklama 15.04.2021 | 18:33
04:40
Van'da evlat neöbetindeki annelere HDP'lilerden çirkin hareket! 15.04.2021 | 16:23
10:40
00:31
İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem!' Deprem sonrası ilk görüntüler... 15.04.2021 | 08:29
01:30
Hava Durumu 15-04-2021 15.04.2021 | 08:00
00:39
İzmir'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı 14.04.2021 | 09:46
01:49
Savunma Sanayii Başkanı Demir, ambargolara "CATS" ile yanıt verdi | Video 14.04.2021 | 07:51
01:30
Hava Durumu 14-04-2021 14.04.2021 | 08:00
04:34