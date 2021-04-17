Video Türkiye Hava Durumu 17-04-2021

Hava Durumu 17-04-2021

Hava Durumu 17-04-2021
17.04.2021 | 08:00

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OTOMATİK OYNAT

Hava Durumu 17-04-2021 01:30
Hava Durumu 17-04-2021 17.04.2021 | 08:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar 16 Nisan 2021 Cuma 15:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar (16 Nisan 2021 Cuma) 16.04.2021 | 14:10
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap Bay Kemal rahatsız oldu 03:10
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap "Bay Kemal rahatsız oldu" 16.04.2021 | 14:05
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası flaş açıklamalar Dışişleri Bakanı haddini bildirdi 04:10
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası flaş açıklamalar "Dışişleri Bakanı haddini bildirdi" 16.04.2021 | 13:58
Eski DSP Genel Başkanı ve 57.Hükümetin Ekonomi Bakanı Masum Türker'den Sabah TV'ye flaş açıklamalar 12:28
Eski DSP Genel Başkanı ve 57.Hükümetin Ekonomi Bakanı Masum Türker'den Sabah TV'ye flaş açıklamalar 16.04.2021 | 12:17
SON DAKİKA: Bakan Pakdemirli'nin uçağının içindeki korku dolu anlar kamerada! Acil iniş yaptı... 00:58
SON DAKİKA: Bakan Pakdemirli'nin uçağının içindeki korku dolu anlar kamerada! Acil iniş yaptı... 16.04.2021 | 12:04
Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçti | Video 01:59
Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçti | Video 16.04.2021 | 09:32
Hava Durumu 16-04-2021 01:30
Hava Durumu 16-04-2021 16.04.2021 | 08:00
Bursa'da iki aile birbirine girdi! 100 kişinin karıştığı kavga kameraya yansıdı 02:13
Bursa'da iki aile birbirine girdi! 100 kişinin karıştığı kavga kameraya yansıdı 16.04.2021 | 01:43
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan, canlı yayında Dendias'a tokat gibi cevap 03:35
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan, canlı yayında Dendias'a tokat gibi cevap 15.04.2021 | 20:56
Kılıçdaroğlu'ndan şimdi de 'patates' çarkı! 60 günde iki farklı açıklama 02:07
Kılıçdaroğlu'ndan şimdi de 'patates' çarkı! 60 günde iki farklı açıklama 15.04.2021 | 18:33
Van'da evlat neöbetindeki annelere HDP'lilerden çirkin hareket! 04:40
Van'da evlat neöbetindeki annelere HDP'lilerden çirkin hareket! 15.04.2021 | 16:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Başbakanlardan Yıldırım Akbulut'un cenaze namazına katıldı 10:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Başbakanlardan Yıldırım Akbulut'un cenaze namazına katıldı 15.04.2021 | 13:39
İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem!' Deprem sonrası ilk görüntüler... 00:31
İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem!' Deprem sonrası ilk görüntüler... 15.04.2021 | 08:29
Hava Durumu 15-04-2021 01:30
Hava Durumu 15-04-2021 15.04.2021 | 08:00
İzmir'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı 00:39
İzmir'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı 14.04.2021 | 09:46
Savunma Sanayii Başkanı Demir, ambargolara CATS ile yanıt verdi | Video 01:49
Savunma Sanayii Başkanı Demir, ambargolara "CATS" ile yanıt verdi | Video 14.04.2021 | 07:51
Hava Durumu 14-04-2021 01:30
Hava Durumu 14-04-2021 14.04.2021 | 08:00
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni kısıtlama kararlarını açıkladı! Ramazan'da tam kapanma olacak mı? 04:34
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni kısıtlama kararlarını açıkladı! Ramazan'da tam kapanma olacak mı? 13.04.2021 | 16:21
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun zor anları! A Haber'in sorularına cevap veremedi... 02:23
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun zor anları! A Haber'in sorularına cevap veremedi... 13.04.2021 | 16:32

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