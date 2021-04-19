Hava Durumu 19-04-2021
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OTOMATİK OYNAT
01:30
Hava Durumu 19-04-2021 19.04.2021 | 08:00
01:59
Karadeniz'de sular ısınıyor! Rusya-Ukrayna krizinde savaş ihtimali var mı? 18.04.2021 | 23:48
00:15
Çini sanatçısının 200 eserini çaldı 18.04.2021 | 23:35
11:19
CHP’nin ‘128 milyar’ dolar iddiası ve gerçekler! 18.04.2021 | 22:04
07:03
AK Parti'den CHP'nin '128 milyar dolar' provokasyonuna tepki 18.04.2021 | 21:57
00:11
01:30
Hava Durumu 18-04-2021 18.04.2021 | 08:00
17:08
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02:13
02:05
01:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çengelköy Polis Merkezi'ne iftar ziyareti 17.04.2021 | 08:57
01:18
İstanbul Boğazı’ndan geçen Rus savaş gemileri kamerada 17.04.2021 | 08:57
01:30
Hava Durumu 17-04-2021 17.04.2021 | 08:00
15:47
03:10
04:10
12:28
00:58
01:59
Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçti | Video 16.04.2021 | 09:32