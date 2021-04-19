Video Türkiye Hava Durumu 19-04-2021

Hava Durumu 19-04-2021

Hava Durumu 19-04-2021
19.04.2021 | 08:00

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Hava Durumu 19-04-2021 01:30
Hava Durumu 19-04-2021 19.04.2021 | 08:00
Karadeniz'de sular ısınıyor! Rusya-Ukrayna krizinde savaş ihtimali var mı? 01:59
Karadeniz'de sular ısınıyor! Rusya-Ukrayna krizinde savaş ihtimali var mı? 18.04.2021 | 23:48
Çini sanatçısının 200 eserini çaldı 00:15
Çini sanatçısının 200 eserini çaldı 18.04.2021 | 23:35
CHP’nin ‘128 milyar’ dolar iddiası ve gerçekler! 11:19
CHP’nin ‘128 milyar’ dolar iddiası ve gerçekler! 18.04.2021 | 22:04
AK Parti'den CHP'nin '128 milyar dolar' provokasyonuna tepki 07:03
AK Parti'den CHP'nin '128 milyar dolar' provokasyonuna tepki 18.04.2021 | 21:57
Başkan Erdoğan'ı eleştiren CHP’li belediyenin patates dağıttığı görüntüler ortaya çıktı 00:11
Başkan Erdoğan'ı eleştiren CHP’li belediyenin patates dağıttığı görüntüler ortaya çıktı 18.04.2021 | 21:33
Hava Durumu 18-04-2021 01:30
Hava Durumu 18-04-2021 18.04.2021 | 08:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hasankeyf-2 Köprüsü açılış töreninde önemli açıklamalar 17:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hasankeyf-2 Köprüsü açılış töreninde önemli açıklamalar 17.04.2021 | 15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan 8. Cumhurbaşkanı Özal'ın vefatının 28'inci yılı nedeniyle kabri başında düzenlenen törene katıldı 02:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan 8. Cumhurbaşkanı Özal'ın vefatının 28'inci yılı nedeniyle kabri başında düzenlenen törene katıldı 17.04.2021 | 14:15
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu 02:13
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu 17.04.2021 | 14:15
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert kısıtlama uyarısı İptal ederim, acımam 02:05
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert kısıtlama uyarısı "İptal ederim, acımam" 17.04.2021 | 12:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çengelköy Polis Merkezi'ne iftar ziyareti 01:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çengelköy Polis Merkezi'ne iftar ziyareti 17.04.2021 | 08:57
İstanbul Boğazı’ndan geçen Rus savaş gemileri kamerada 01:18
İstanbul Boğazı’ndan geçen Rus savaş gemileri kamerada 17.04.2021 | 08:57
Hava Durumu 17-04-2021 01:30
Hava Durumu 17-04-2021 17.04.2021 | 08:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar 16 Nisan 2021 Cuma 15:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar (16 Nisan 2021 Cuma) 16.04.2021 | 14:10
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap Bay Kemal rahatsız oldu 03:10
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap "Bay Kemal rahatsız oldu" 16.04.2021 | 14:05
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası flaş açıklamalar Dışişleri Bakanı haddini bildirdi 04:10
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası flaş açıklamalar "Dışişleri Bakanı haddini bildirdi" 16.04.2021 | 13:58
Eski DSP Genel Başkanı ve 57.Hükümetin Ekonomi Bakanı Masum Türker'den Sabah TV'ye flaş açıklamalar 12:28
Eski DSP Genel Başkanı ve 57.Hükümetin Ekonomi Bakanı Masum Türker'den Sabah TV'ye flaş açıklamalar 16.04.2021 | 12:17
SON DAKİKA: Bakan Pakdemirli'nin uçağının içindeki korku dolu anlar kamerada! Acil iniş yaptı... 00:58
SON DAKİKA: Bakan Pakdemirli'nin uçağının içindeki korku dolu anlar kamerada! Acil iniş yaptı... 16.04.2021 | 12:04
Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçti | Video 01:59
Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçti | Video 16.04.2021 | 09:32

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