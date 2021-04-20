Video Türkiye Hava Durumu 20-04-2021

Hava Durumu 20-04-2021

Hava Durumu 20-04-2021
20.04.2021 | 08:00

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Hava Durumu 20-04-2021 01:30
Hava Durumu 20-04-2021 20.04.2021 | 08:00
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SON DAKİKA: İstanbul'da çamur yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji Mühendisi'nden canlı yayında flaş açıklamalar... 04:44
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Hava Durumu 19-04-2021 01:30
Hava Durumu 19-04-2021 19.04.2021 | 08:00
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Çini sanatçısının 200 eserini çaldı 18.04.2021 | 23:35
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AK Parti'den CHP'nin '128 milyar dolar' provokasyonuna tepki 18.04.2021 | 21:57
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Başkan Erdoğan'ı eleştiren CHP’li belediyenin patates dağıttığı görüntüler ortaya çıktı 18.04.2021 | 21:33
Hava Durumu 18-04-2021 01:30
Hava Durumu 18-04-2021 18.04.2021 | 08:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hasankeyf-2 Köprüsü açılış töreninde önemli açıklamalar 17:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hasankeyf-2 Köprüsü açılış töreninde önemli açıklamalar 17.04.2021 | 15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan 8. Cumhurbaşkanı Özal'ın vefatının 28'inci yılı nedeniyle kabri başında düzenlenen törene katıldı 02:13
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu 02:13
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu 17.04.2021 | 14:15
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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert kısıtlama uyarısı "İptal ederim, acımam" 17.04.2021 | 12:02
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çengelköy Polis Merkezi'ne iftar ziyareti 17.04.2021 | 08:57

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