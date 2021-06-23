Video Türkiye Hava Durumu 23-06-2021

Hava Durumu 23-06-2021

Hava Durumu 23-06-2021
23.06.2021 | 08:00

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Hava Durumu 23-06-2021 01:30
Hava Durumu 23-06-2021 23.06.2021 | 08:00
SON DAKİKA: Yerli ve milli aşımız 'TURKOVAC' canlı yayında ilk gönüllüye böyle uygulandı! 09:24
SON DAKİKA: Yerli ve milli aşımız 'TURKOVAC' canlı yayında ilk gönüllüye böyle uygulandı! 22.06.2021 | 16:04
Canlı yayında tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk dozu uygulanan yerli aşının adını açıkladı 'TURCOVAC' 05:22
Canlı yayında tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk dozu uygulanan yerli aşının adını açıkladı 'TURCOVAC' 22.06.2021 | 15:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar Ekonomi Forumu'nda önemli açıklamalar 10:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar Ekonomi Forumu'nda önemli açıklamalar 22.06.2021 | 14:58
SON DAKİKA: İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın korumalarının darp ederek kanlar içinde bıraktığı gazeteciden açıklama! 00:58
SON DAKİKA: İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın korumalarının darp ederek kanlar içinde bıraktığı gazeteciden açıklama! 22.06.2021 | 14:36
SON DAKİKA: İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın korumalarından gazetecilere skandal saldırı! Kanlar içinde bıraktılar 03:42
SON DAKİKA: İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın korumalarından gazetecilere skandal saldırı! Kanlar içinde bıraktılar 22.06.2021 | 14:09
Kocaeli'de İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın çiftliğindeki kaçak yapılar yıkılıyor 03:51
Kocaeli'de İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın çiftliğindeki kaçak yapılar yıkılıyor 22.06.2021 | 13:48
FETÖ'nün TSK ve Emniyet Mahrem imamlarına dev operasyon 01:10
FETÖ'nün TSK ve Emniyet Mahrem imamlarına dev operasyon 22.06.2021 | 13:19
Hakmar Mağazacılık Satınalma Müdürü Savaş Taşkın Müşteri bizim patronumuz 07:57
Hakmar Mağazacılık Satınalma Müdürü Savaş Taşkın "Müşteri bizim patronumuz" 22.06.2021 | 12:51
Irak'ın Kuzeyinde PKK'ya bir nokta operasyon daha! PKK'lı terörist Ulaş Doğan nasıl etkisiz hale getirildi? 04:42
Irak'ın Kuzeyinde PKK'ya bir nokta operasyon daha! PKK'lı terörist Ulaş Doğan nasıl etkisiz hale getirildi? 22.06.2021 | 12:19
Jandarmaya yeni makineli tüfek... Yerli ve Milli PMT 7,62 teslimatı başladı 01:00
Jandarmaya yeni makineli tüfek... Yerli ve Milli PMT 7,62 teslimatı başladı 22.06.2021 | 11:28
SON DAKİKA: MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon! PKK'lı terörist Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi 03:44
SON DAKİKA: MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon! PKK'lı terörist Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi 22.06.2021 | 11:50
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 51:31
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 22.06.2021 | 11:33
SON DAKİKA: Ege Denizi'nde Muğla'yı sarsan 5,3'lük depremin korkutan ses kaydı ortaya çıktı! 00:11
SON DAKİKA: Ege Denizi'nde Muğla'yı sarsan 5,3'lük depremin korkutan ses kaydı ortaya çıktı! 22.06.2021 | 10:23
Hava Durumu 22-06-2021 01:30
Hava Durumu 22-06-2021 22.06.2021 | 08:00
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını canlı yayında açıkladı! Kısıtlamalar kalkıyor... 1 Temmuz'da... 04:34
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını canlı yayında açıkladı! Kısıtlamalar kalkıyor... 1 Temmuz'da... 21.06.2021 | 19:43
Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Altın için 2021 yılı beklentileri neler? Uzman isimden çarpıcı gram altın ve Bitcoin yorumu! 11:49
Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Altın için 2021 yılı beklentileri neler? Uzman isimden çarpıcı gram altın ve Bitcoin yorumu! 21.06.2021 | 09:49
SON DAKİKA: AYM Genel Kurulu HDP iddianamesini inceleyecek 02:48
SON DAKİKA: AYM Genel Kurulu HDP iddianamesini inceleyecek 21.06.2021 | 10:05
Hava Durumu 21-06-2021 01:30
Hava Durumu 21-06-2021 21.06.2021 | 08:00
Beylikdüzü'nde dehşet! Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu 03:06
Beylikdüzü'nde dehşet! Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu 21.06.2021 | 01:37

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