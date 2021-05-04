Video Türkiye HİSAR A+, yüksek hızlı hedef uçağı başarıyla imha etti | Video

HİSAR A+, yüksek hızlı hedef uçağı başarıyla imha etti | Video

HİSAR A+, yüksek hızlı hedef uçağı başarıyla imha etti | Video
04.05.2021 | 15:05

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

HİSAR A+, yüksek hızlı hedef uçağı başarıyla imha etti | Video 01:07
HİSAR A+, yüksek hızlı hedef uçağı başarıyla imha etti | Video 04.05.2021 | 15:05
Son dakika: Bahçeli duyurdu: 100 maddelik yeni anayasa metnini tamamladık... 45:54
Son dakika: Bahçeli duyurdu: 100 maddelik yeni anayasa metnini tamamladık... 04.05.2021 | 11:35
Son dakika | CHP'li Aykut Erdoğdu 'KAÇAK'tan vazgeçemiyor! İkinci skandal 00:34
Son dakika | CHP'li Aykut Erdoğdu 'KAÇAK'tan vazgeçemiyor! İkinci skandal 04.05.2021 | 09:39
Hava Durumu 04-05-2021 01:30
Hava Durumu 04-05-2021 04.05.2021 | 08:00
Türk Silahlı Kuvvetleri tankları VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi ile donanıyor | Video 00:59
Türk Silahlı Kuvvetleri tankları VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi ile donanıyor | Video 03.05.2021 | 16:30
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Libya çıkarması 02:45
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Libya çıkarması 03.05.2021 | 14:03
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Tam kapanma etkisini gösterdi mi? 07:26
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Tam kapanma etkisini gösterdi mi? 03.05.2021 | 13:33
Enflasyon rakamları açıklandı! Merakla beklenen veriyi TÜİK duyurdu 02:26
Enflasyon rakamları açıklandı! Merakla beklenen veriyi TÜİK duyurdu 03.05.2021 | 10:09
SON DAKİKA: Pençe-Yıldırım operasyonunda etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröristin silah ve mühimmatları kamerada 01:18
SON DAKİKA: Pençe-Yıldırım operasyonunda etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröristin silah ve mühimmatları kamerada 03.05.2021 | 11:25
SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu'dan Kanal İstanbul açıklaması! Avrasya Tüneli'nin kalbinden CANLI YAYIN 10:05
SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu'dan Kanal İstanbul açıklaması! Avrasya Tüneli'nin kalbinden CANLI YAYIN 03.05.2021 | 10:56
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar PKK'lı teröristlerden ele geçirilen silah sistemlerini açıkladı 01:45
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar PKK'lı teröristlerden ele geçirilen silah sistemlerini açıkladı 03.05.2021 | 09:06
Hava Durumu 03-05-2021 01:30
Hava Durumu 03-05-2021 03.05.2021 | 08:00
Mehmet Özhaseki'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tankların yanından ben geçtim, o da geçseydi sözlerine yanıt 03:19
Mehmet Özhaseki'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Tankların yanından ben geçtim, o da geçseydi" sözlerine yanıt 02.05.2021 | 23:04
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Görüyoruz ki mücadele devam ediyor 02:18
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Görüyoruz ki mücadele devam ediyor 02.05.2021 | 21:47
İstanbul kana bulayacaklardı! Gözaltına alınan PKK'lılar hakkında karar verildi... 01:24
İstanbul kana bulayacaklardı! Gözaltına alınan PKK'lılar hakkında karar verildi... 02.05.2021 | 19:08
Kılıçdaroğlu'nun önerisi herkesi şaşkına çevirdi: Para sizden, aşı bizden 02:28
Kılıçdaroğlu'nun önerisi herkesi şaşkına çevirdi: Para sizden, aşı bizden 02.05.2021 | 18:28
Rus savaş gemisi Admiral Makarov boğazdan geçti | Video 01:40
Rus savaş gemisi "Admiral Makarov" boğazdan geçti | Video 02.05.2021 | 09:13
Hava Durumu 02-05-2021 01:30
Hava Durumu 02-05-2021 02.05.2021 | 08:00
IMF açıkladı: Türkiye devleri geride bıraktı! 03:24
IMF açıkladı: Türkiye devleri geride bıraktı! 01.05.2021 | 16:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Üsküdar'da işçileri selamladı 00:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Üsküdar'da işçileri selamladı 01.05.2021 | 16:21

ASELSAN ve ROKETSAN tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi olan HİSAR A+’ın otonom konfigürasyonu artırılmış irtifa ve menzil testinde yüksek hızlı hedef uçağı başarıyla imha etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "HİSAR A+ Hava Savunma Füze Sistemi, ilk defa envantere girecek tüm unsurlarını tek araç üzerinde barından otonom Hisar A+ konfigürasyonu, irtifa ve menzilde performansı artırılmış olarak yüksek hızlı hedef uçağı başarıyla imha etti" ifadesini kullandı.

Atış İdare Cihazı ile koordineli çalışan Füze Fırlatma Sistemleri ve füzelerin envantere girmesini müteakip tam otonom olarak görev yapabilme kabiliyetine sahip olan, üzerinde bütün sensör, komuta kontrol, atış kontrol unsurlarını ve füzeleri barındıran Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (Otonom HİSAR A+) de kullanıma alınmaya hazır hale geldi. Otonom HİSAR A+ Atışlı Testleri, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinin katılımıyla Aksaray Atış Alanı'nda ASELSAN ve ROKETSAN tarafından başarıyla tamamlandı.

Tamamen yerli ve milli imkânlarla geliştirilen, hava savunma alanında önemli kazanımlar sağlayan HİSAR Projeleri'nde irtifa ve menzildeki performans artışları, Otonom HİSAR A+ ile orta irtifa ve uzak menzilde taarruz eden yüksek hızlı hedefin doğrudan vuruşla imhasıyla sonuçlandı.

,Otonom HİSAR A+ zırhlı mekanize hareketli birliklerin hava savunma görevini icra edecek. Sistem her türlü arazi şartında hareket etme, hızlı mevzi değiştirme, kısa reaksiyon süresi, dik atım kabiliyetleri ile 360 koruma yeteneğine sahip. Sistem herhangi bir unsura ihtiyaç duymadan hedefleri önleme kabiliyetine de sahip. Radar, elektro optik sensörler, komuta kontrol, atış kontrol unsurları, haberleşme unsurları ve füzeler tek bir zırhlı paletli araç üzerinde bulunuyor. Ayrıca takım halinde ve üst komuta kontrol unsurları ile çalışma yeteneği de yer alıyor.

HİSAR A+, yüksek manevra kabiliyeti ve çift darbeli motor teknolojisine sahip. Füzenin yüksek etkinlikli ve parçacık tesirli harp başlığı TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildi. Farklı irtifalardaki tehditlere karşı ülkemizin hava savunma ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde geliştirilen Sistem'in hedefleri arasında, sabit ve döner kanatlı hava platformlarıyla çeşitli tipte füzeler ve insansız hava araçları (İHA) yer alıyor. Günümüz harekât ihtiyacına ve tehditlerine uygun olarak tasarlanan sistem hava savunmada ciddi bir güç çarpanı olacak.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA