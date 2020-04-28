Video Türkiye İlk plazma tedavisi uygulanan hasta iyileşti

İlk plazma tedavisi uygulanan hasta iyileşti

İlk plazma tedavisi uygulanan hasta iyileşti
28.04.2020 | 13:35
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Plazma tedavisinin ilk kez uygulandığı hasta Malatya'daki Turgut Özal Tıp Merkezi'ndeki tedavisinin ardından iyileşerek taburcu oldu.

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