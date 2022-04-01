Video Türkiye Kalyon Holding İGA İstanbul Havalimanı’ndaki payını yüzde 55’e çıkarıyor
Kalyon Holding İGA İstanbul Havalimanı’ndaki payını yüzde 55’e çıkarıyor

Kalyon Holding İGA İstanbul Havalimanı’ndaki payını yüzde 55’e çıkarıyor

01.04.2022 | 01:48

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Kalyon Holding, Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden olan İGA İstanbul Havalimanı’ndaki payını yüzde 55’e çıkarıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu; "Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin geleceğine duyduğumuz inanç ve güvenle havacılık ile enerjiyi stratejik sektör olarak belirledik. Önümüzdeki süreçte Asya, Afrika ve Avrupa’da da havalimanı işletmeciliği konusunda girişimlerimiz olacak" ifadelerine yer verdi

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