Video Türkiye Kanser hastaları virüse karşı nasıl önlem almalı?

Kanser hastaları virüse karşı nasıl önlem almalı?

Kanser hastaları virüse karşı nasıl önlem almalı?
02.05.2020 | 11:01
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Koronavirüse karşı kanser hastaları gibi vücut direnci düşük kişilerin nasıl önlem alması gerektiği merak ediliyor. Uzmanlar, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilere bulaşan bu virüse karşı kanser hastalarına panik yapmadan doğru tedbirleri almaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

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