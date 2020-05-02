Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:45
Kanser hastaları virüse karşı nasıl önlem almalı? 02.05.2020 | 11:01
02:01
31 ilde sokak kısıtlamasında 2. Gün 02.05.2020 | 10:20
03:11
Sebze meyve tedariğinde sorun var mı? 01.05.2020 | 15:07
02:06
Sokak Sokak Koronavirüs Haritası! / A Haber 01.05.2020 | 13:19
01:06
Sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde 1 Mayısta marketler 14'e kadar açık 01.05.2020 | 13:19
01:13
Sokak kısıtlamasında ilk gün 01.05.2020 | 10:53
01:58
Virüse karşı aşı-ilaç ne zaman bulunacak? 01.05.2020 | 10:53
02:48
Taksim'de sessiz 1 Mayıs 01.05.2020 | 10:52
01:14
03:23
10:00
Türkiye'de Normalleşmeye Geçiş Nasıl Olacak? Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı! 30.04.2020 | 14:45
02:37
Canan Kaftancıoğlu ifade vermek için adliyede 30.04.2020 | 13:43
01:41
İstanbul'da 3 günlük kısıtlama öncesi yoğunluk 30.04.2020 | 13:16
00:58
YÖK duyurdu! Öğrencilere 6 GB ücretsiz internet... 30.04.2020 | 10:57
01:17
İstanbul'un virüs haritası 30.04.2020 | 10:52
01:11
Türkiye'den ABD'ye ikinci yardım uçağı 30.04.2020 | 10:31
01:00
Bakan Berat Albayrak duyurdu: Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı 30.04.2020 | 10:30
01:46
Afrin'de PKK/PYD Terör Örgütü Bomba Patlattı! 40 Ölü, 47 Yaralı! / A Haber 29.04.2020 | 16:36
05:33
Koronavirüs Takip Merkezi! İyileşen Hastalar Nasıl İzleniyor? / A Haber 29.04.2020 | 15:21
02:33
Bilim Kurulu Toplanıyor! Sağlık Bakanı Açıklama Yapacak! / A Haber 29.04.2020 | 15:21
Koronavirüse karşı kanser hastaları gibi vücut direnci düşük kişilerin nasıl önlem alması gerektiği merak ediliyor. Uzmanlar, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilere bulaşan bu virüse karşı kanser hastalarına panik yapmadan doğru tedbirleri almaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.