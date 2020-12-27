Karantinaya uymayıp kumar oynayınca böyle faka bastılar

Beyoğlu’nda sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıdan kapalı görünen ve gizli girilip oyun oynanan kahvehaneye polis baskın yaptı. Okey ve kağıt oyunu oynayan 19 kişiye 59 bin 850 lira para cezası kesti. Kahvehaneye gizli şekilde girip çıkanlar ve polis baskını kameralara yansıdı.