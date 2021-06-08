Video Türkiye Marmara'da müsilaj seferberliği başlıyor! Bakan Kurum'dan önemli mesajlar...

Marmara'da müsilaj seferberliği başlıyor! Bakan Kurum'dan önemli mesajlar...

Marmara'da müsilaj seferberliği başlıyor! Bakan Kurum'dan önemli mesajlar...
08.06.2021 | 15:04

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2021 yılı sonuna kadar Marmara Denizi'nin tamamını 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız." açıklamasında bulundu.

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