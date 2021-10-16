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OTOMATİK OYNAT
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Mersin'de Ali Babacan'a şok tepki: Binde bir bile oy alamayacaksınız 16.10.2021 | 13:03
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kasımpaşa'dan tanıdığı kafe sahibi ile sohbet etti 16.10.2021 | 12:18
02:18
04:26
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DEAŞ’ın Amerika’yı tehdit ettiği videoda bulunan şüpheli Adana’da yakalandı 16.10.2021 | 11:03
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Hava Durumu 16-10-2021 16.10.2021 | 08:00
02:47
Galataport İstanbul’a ikinci yolcu gemisi demir attı | Video 15.10.2021 | 16:41
01:14
THY'den ‘pembe kurdeleli’ uçuşlar | Video 15.10.2021 | 16:04
08:37
Bakan Pakdemirli’den çiftçilere müjde! 15.10.2021 | 15:05
05:36
01:33
07:00
08:07
Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar 15.10.2021 | 14:55
03:06
YPG/PKK'nın üst düzey ismi teslim oldu! 15.10.2021 | 10:40
01:30
Hava Durumu 15-10-2021 15.10.2021 | 08:00
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Bakan Akar'dan YPG/PKK'ya operasyon mesajı: Gereken yapılacak 14.10.2021 | 11:13
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PKK’ya darbe 14.10.2021 | 12:45
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Hava Durumu 14-10-2021 14.10.2021 | 08:00
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan programı kapsamında Mersin'e gitti. Burada esnaf ziyareti yapan Babacan bir vatandaş ile karşılaştı ve sohbet etmeye başladı. Babacan'a "Tayyip Erdoğan'a yanlış yaptınız" diyerek tepki gösteren vatandaş daha sonra, "Binde bir bile oy alamayacaksınız. 2023’ün galibi Tayyip Erdoğan, boşuna zorlanma” dedi.