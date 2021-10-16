Mersin'de Ali Babacan'a şok tepki: Binde bir bile oy alamayacaksınız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan programı kapsamında Mersin'e gitti. Burada esnaf ziyareti yapan Babacan bir vatandaş ile karşılaştı ve sohbet etmeye başladı. Babacan'a "Tayyip Erdoğan'a yanlış yaptınız" diyerek tepki gösteren vatandaş daha sonra, "Binde bir bile oy alamayacaksınız. 2023’ün galibi Tayyip Erdoğan, boşuna zorlanma” dedi.