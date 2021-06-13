Video Türkiye MSB paylaştı: "Kartal olur süzülürüz gökten, aslan olur kükreriz yerden" | Video

MSB paylaştı: "Kartal olur süzülürüz gökten, aslan olur kükreriz yerden" | Video

MSB paylaştı:
13.06.2021 | 14:44

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Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile sosyal medyada gündem oldu. Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), eğitim uçuşundaki F-16'ların nefes kesen görüntüleri paylaşıldı. MSB tarafından yapılan paylaşımda, "Kartal olur süzülürüz gökten, aslan olur kükreriz yerden" notu yer aldı.

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Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), eğitim uçuşundaki F-16'ların nefes kesen görüntüleri paylaşıldı. MSB tarafından yapılan paylaşımda, "Kartal olur süzülürüz gökten, aslan olur kükreriz yerden" notu yer aldı.

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