MSB'den Sarıkamış klibi | Video
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sarıkamış Şehitlerimizin şehadete yürüyüşünün 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla bir klip paylaştı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi: " 'Biz buradayız Ana, daha ölmedik!' Karın kurşun olup yağdığı, ayazın keskin bir bıçak gibi sineleri parçaladığı Sarıkamış'ta şehit düşen Kahraman Ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."