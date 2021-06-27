Ölümden kıl payı kurtulan genç, takla atan aracın içinde sigara istedi!

Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen kazada takla atan otomobilin sürücüsünün isteği şaşırttı. Takla atan arabanın içerisinden etrafındakilere seslenen alkollü sürücü, "Zaten 50- 60 bin lira zarara girdim. Bir sigara verin, gözünüzü seveyim" dedi. Gencin bu isteği çevredekilerin gülümsemesine neden oldu.