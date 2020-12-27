Video Türkiye Pekin'de koronavirüs alarmı! Aşılar bir iki gün gecikmeli gelecek

Pekin'de koronavirüs alarmı! Aşılar bir iki gün gecikmeli gelecek

Pekin'de koronavirüs alarmı! Aşılar bir iki gün gecikmeli gelecek
27.12.2020 | 20:47

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Pekin’deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz" dedi.

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