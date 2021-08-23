PKK’ya cezaevi operasyonunda yeni gelişme!

Cezaevlerindeki PKK’lıları fonlayanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 18’i tutuklanmaları talebiyle savcılıktan sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, 6 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları istenen şüphelilerin cezaevindeki PKK’lılara yatırdığı parayı makul şekilde açıklayan veya etkin pişmanlıkta bulunup itirafçı olanlar ile yaş durumu göz önüne alınanlar olduğu öğrenildi.