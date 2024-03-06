SOLOTÜRK Isparta semalarında nefesleri kesti | Video 06.03.2024 | 14:40 Mustafa Kemal Atatürk'ün, Isparta'ya gelişinin 94’üncü yıl dönümünde düzenlenen SOLOTÜRK gösterisi Eğirdir Gölü semalarında nefesleri kesti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Etkinlik Yeşil Adada folklor gösterisi ile başladı. Gösterinin ardında saatler 11:45'i gösterdiğinde Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Eğirdir Gölü semalarında uçuş gerçekleştirdi. Gösteri arasında F-16 pilotu vatandaşlara telsizden seslenerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Isparta'ya gelişinin 94. yıl dönümünü kutladı. SOLOTÜRK ekibini izleyen binlerce vatandaş adeta mest oldu. Programın ardından, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Merkez Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık SOLOTÜRK ekibine teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Solo Türk gösterisini izleyen Havva Uysal 10 yıldır Isparta'da yaşadığını belirterek "SOLOTÜRK ekibinin, emeklerine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gösteri oldu" dedi.

Rümeysa Kırmızıtaş ise Kara Harp Okuluna hazırlandığını belirterek "Atatürk'ün Eğirdir'e gelişinin 94'ncü yıldönümünde SOLOTÜRK gösteri yaptı. Onları izlediğim için çok mutluyum" dedi.

Gösteriyi, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök,Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Merkez Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık ve çok sayıda vatandaş izledi.