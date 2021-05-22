Video Türkiye Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni’nde önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni’nde önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni’nde önemli açıklamalar
22.05.2021 | 15:49

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs çıkışı: Görüşmeler iki devlet arasında olmalı! 08:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs çıkışı: "Görüşmeler iki devlet arasında olmalı!" 22.05.2021 | 15:55
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni’nde önemli açıklamalar 24:56
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni’nde önemli açıklamalar 22.05.2021 | 15:49
MSB açıkladı! PKK'ya ait silah ve muhimmat ele geçirildi 01:01
MSB açıkladı! PKK'ya ait silah ve muhimmat ele geçirildi 22.05.2021 | 14:05
İBB'nin TÜRGEV yurtları kararı hukuka aykırı bulundu 05:50
İBB'nin TÜRGEV yurtları kararı hukuka aykırı bulundu 22.05.2021 | 13:47
Gara şehidinin babası, yazdığı kitapta PKK ve HDP gerçeğini anlattı 05:38
Gara şehidinin babası, yazdığı kitapta PKK ve HDP gerçeğini anlattı 22.05.2021 | 12:02
Yunanlılar tarafından işkenceye maruz kalan 42 düzensiz göçmen kurtarıldı 00:56
Yunanlılar tarafından işkenceye maruz kalan 42 düzensiz göçmen kurtarıldı 22.05.2021 | 11:44
Can Ataklı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve vatandaşlara skandal tehditler 00:28
Can Ataklı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve vatandaşlara skandal tehditler 22.05.2021 | 11:34
Eski AA muhabirinin amacı neydi? Artan provokasyonlarla ne amaçlanıyor? 04:14
Eski AA muhabirinin amacı neydi? Artan provokasyonlarla ne amaçlanıyor? 22.05.2021 | 10:04
Hava Durumu 22-05-2021 01:30
Hava Durumu 22-05-2021 22.05.2021 | 08:00
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptığı yolda makam aracını kullandı 00:30
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptığı yolda makam aracını kullandı 21.05.2021 | 14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör devleti İsrail'e tepki Filistin bizi bekliyor 02:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör devleti İsrail'e tepki "Filistin bizi bekliyor" 21.05.2021 | 12:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuzey Marmara Otoyolu açılışında önemli açıklamalar 23:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuzey Marmara Otoyolu açılışında önemli açıklamalar 21.05.2021 | 12:22
Adana'da DEAŞ'lı teröristler için kadın kaçıran şebekeye operasyon! 00:53
Adana'da DEAŞ'lı teröristler için kadın kaçıran şebekeye operasyon! 21.05.2021 | 11:35
Giresun'da zorunlu iniş yapan Azerbaycan'a ait askeri helikopter kamerada 01:43
Giresun'da zorunlu iniş yapan Azerbaycan'a ait askeri helikopter kamerada 21.05.2021 | 08:35
Hava Durumu 21-05-2021 01:30
Hava Durumu 21-05-2021 21.05.2021 | 08:00
Şırnak ve Batman'da askeri tesislere terör saldırısı. 03:50
Şırnak ve Batman'da askeri tesislere terör saldırısı. 21.05.2021 | 00:36
Batman'da askeri tesise saldırı girişimi! 00:25
Batman'da askeri tesise saldırı girişimi! 21.05.2021 | 00:30
Meral Akşener’e soru sormak isterken susturulan Havva Sevgen o anları anlattı 02:17
Meral Akşener’e soru sormak isterken susturulan Havva Sevgen o anları anlattı 20.05.2021 | 21:35
İYİ Partililer tarafından saldırıya uğrayan esnaf o anları anlattı 01:56
İYİ Partililer tarafından saldırıya uğrayan esnaf o anları anlattı 20.05.2021 | 21:27
Rize’de Meral Akşener’e büyük tepki! “Çocuk katilleriyle iş yapıyorsunuz” 02:29
Rize’de Meral Akşener’e büyük tepki! “Çocuk katilleriyle iş yapıyorsunuz” 20.05.2021 | 21:14

Son dakika haberleri... KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni’ne Canlı Bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.(22 Mayıs 2021 Cumartesi)

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA