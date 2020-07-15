Son Dakika Haberi: İstanbul 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda anma töreni | Video
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Son dakika... 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin dördüncü yılında sabahın ilk ışıklarında İstanbul'da kent protokolü Vali Ali Yerlikaya ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Anıtını ziyaret etti. İl Müftüsünün duasına katılan protokol, koronavirüs tedbirlerini de göz ardı etmedi.
15 Temmuz Şehitler Anıtına gelen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve beraberindeki kent protokolü, il müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın duasına hep birlikte 'Amin' dedi. Kısa bir süre anıtta incelemelerde de bulunan Vali Yerlikaya ve beraberindeki heyet tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere de dikkat etti. Maskeyi bir dakika olsun çıkartmayan heyet sosyal mesafe kuralına da dikkat etti.