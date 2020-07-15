Video Türkiye Son Dakika Haberi: İstanbul 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda anma töreni | Video

Son Dakika Haberi: İstanbul 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda anma töreni | Video

Son Dakika Haberi: İstanbul 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda anma töreni | Video
15.07.2020 | 09:16

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika Haberi: İstanbul 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda anma töreni | Video 05:28
Son Dakika Haberi: İstanbul 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda anma töreni | Video 15.07.2020 | 09:16
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş Pençe-Kaplan Operasyonu ve Azerbaycan açıklaması | Video 07:15
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş Pençe-Kaplan Operasyonu ve Azerbaycan açıklaması | Video 14.07.2020 | 16:38
Şehit Astsubay Ethem Demirci dualarla son yolculuğuna uğurlandı | Video 03:49
Şehit Astsubay Ethem Demirci dualarla son yolculuğuna uğurlandı | Video 14.07.2020 | 15:06
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açılışında önemli açıklamalar | Video 14:37
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açılışında önemli açıklamalar | Video 11.07.2020 | 16:49
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş Srebrenitsa mesajı | Video 00:45
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş Srebrenitsa mesajı | Video 11.07.2020 | 12:53
Son Dakika: Bakan Kurum'dan canlı yayında kentsel dönüşüm müjdesi | Video 06:49
Son Dakika: Bakan Kurum'dan canlı yayında kentsel dönüşüm müjdesi | Video 11.07.2020 | 11:12
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çok çarpıcı sözler Benim de telefonuma geliyor... | Video 02:29
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çok çarpıcı sözler "Benim de telefonuma geliyor..." | Video 08.07.2020 | 12:36
Bakan Kurum'dan Salda Gölü açıklaması | Video 00:49
Bakan Kurum'dan "Salda Gölü" açıklaması | Video 06.07.2020 | 17:23
İşte Atak helikopterinin kokpitinden 360 derece gerçek operasyon görüntüleri | Video 01:00
İşte Atak helikopterinin kokpitinden 360 derece gerçek operasyon görüntüleri | Video 06.07.2020 | 15:18
Samsun Çarşamba Ovası’ndaki susuzluk böyle görüntülendi | Video 00:28
Samsun Çarşamba Ovası’ndaki susuzluk böyle görüntülendi | Video 05.07.2020 | 14:43
27 yıldır yürekleri yakan acı: Başbağlar Katliamı | Video 02:57
27 yıldır yürekleri yakan acı: Başbağlar Katliamı | Video 05.07.2020 | 14:12
Cumhrubaşkanı Erdoğan'dan Konya Ovası Sulama Projesi'nin açılış töreninde önemli açıklamalar | Video 21:09
Cumhrubaşkanı Erdoğan'dan Konya Ovası Sulama Projesi'nin açılış töreninde önemli açıklamalar | Video 03.07.2020 | 17:33
Ayasofya imzası Atatürk'e mi ait? Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı ne zaman açıklanacak? | Video 05:02
Ayasofya imzası Atatürk'e mi ait? Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı ne zaman açıklanacak? | Video 02.07.2020 | 17:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’da | Video 00:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’da | Video 02.07.2020 | 16:32
Hep aynı oyun: Mezhep provokasyonu! İşte Malatya, Maraş, Madımak olayları... | Video 16:22
Hep aynı oyun: Mezhep provokasyonu! İşte Malatya, Maraş, Madımak olayları... | Video 02.07.2020 | 15:07
Türkiye’nin ilk insansız mini tankı TSK envanterine giriyor | Video 01:05
Türkiye’nin ilk insansız mini tankı TSK envanterine giriyor | Video 02.07.2020 | 15:08
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidiyor | Video 02:56
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidiyor | Video 02.07.2020 | 12:06
Son Dakika Haberi: İletişim Başkanı Altun'dan flaş sosyal medya açıklaması | Video 01:49
Son Dakika Haberi: İletişim Başkanı Altun'dan flaş sosyal medya açıklaması | Video 01.07.2020 | 17:04
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Ruhani'nin katıldığı kritik İdlib Zirvesi'nde flaş açıklamalar | Video 03:46
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Ruhani'nin katıldığı kritik İdlib Zirvesi'nde flaş açıklamalar | Video 01.07.2020 | 14:30
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yapılan ahlaksız saldırılara sert tepki | Video 03:42
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yapılan ahlaksız saldırılara sert tepki | Video 01.07.2020 | 12:38

Son dakika... 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin dördüncü yılında sabahın ilk ışıklarında İstanbul'da kent protokolü Vali Ali Yerlikaya ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Anıtını ziyaret etti. İl Müftüsünün duasına katılan protokol, koronavirüs tedbirlerini de göz ardı etmedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
15 Temmuz Şehitler Anıtına gelen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve beraberindeki kent protokolü, il müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın duasına hep birlikte 'Amin' dedi. Kısa bir süre anıtta incelemelerde de bulunan Vali Yerlikaya ve beraberindeki heyet tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere de dikkat etti. Maskeyi bir dakika olsun çıkartmayan heyet sosyal mesafe kuralına da dikkat etti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA