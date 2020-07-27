Video Türkiye Son dakika haberi: Milli savunma bakanı Huluis Akar'da Mersin'de olay yerinde otobüs kazası açıklaması | Video

Son dakika haberi: Milli savunma bakanı Huluis Akar'da Mersin'de olay yerinde otobüs kazası açıklaması | Video

Son dakika haberi: Milli savunma bakanı Huluis Akar'da Mersin'de olay yerinde otobüs kazası açıklaması | Video
27.07.2020 | 14:58

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Mersin'deki kazaya ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Akar'ın son dakika açıklamasında "Kazaya karışan şoförün soğukkanlı bir şekilde elinden gelen her türlü gayreti gösterdiği yönünde bilgiler var. Teyit edeceğiz. Aldığımız bilgiye göre şoförün frenlerde sorun olduğu ve uyardığı konusunda. Önde başka bir araca çarpmak istemediği ve aracı yatırma konusunda karar verdiği belirtildi" ifadeleri yer aldı...

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar, Mersin'in Mut ilçesinde askerlerin sevk edildiği otobüsün şarampole yuvarlandığı kaza bölgesinde incelemede bulunduktan sonra yaralı askerleri ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Akar, "Yaralılarımızın tedavileri sürüyor. Ziyaret ettik, durumlarının kritik olmadığını gördük. Hepimizin bildiği gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Kara Kuvvetlerimizin çok ciddi intikalleri var. Bu intikaller sürekli yapılmakta. Bu intikallerle ilgili arkadaşlarımızın bilgisi tecrübesi çerçevesinde olabildiğince hassas planlama yapılmakta ve olabildiğince dikkatli bir şekilde bu intikaller icra edilmekte. Dün bu çerçevede saat 21.45'te Manisa Alaşehir'den bu otobüsümüz hareket etti. Daha sonra Afyonkarahisar'da 2 saat mola verdiler. Molada şoför değişimi yaptılar. Otobüsün bakımını yapıp, tekrar yola devam ettiler, dinlendiler. Daha sonra Konya'da sabah saat 06.30'da mola verip, dinlendiler. Yine orada benzer şekilde şoför değişimi, dinlenme ve diğer ihtiyaçların karşılanması gerçekleşti. Bu çerçevede intikal devam ederken saat 07.20 civarında maalesef bu olay meydana geldi. İlk aldığımız bilgilere göre, araçta bir teknik arıza meydana geldiği, frende bir problem olduğu, frende bir boşalma söz konusu olduğuna dair görgü tanıklarından yaptığımız görüşmede gerekli bilgileri aldık" dedi.

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