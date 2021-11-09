Video Türkiye SON DAKİKA: MHP Lideri Bahçeli'den sert tepki "Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin ne yatacak ne de sığınacak yeri kalmıştır"
SON DAKİKA: MHP Lideri Bahçeli'den sert tepki

SON DAKİKA: MHP Lideri Bahçeli'den sert tepki "Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin ne yatacak ne de sığınacak yeri kalmıştır"

09.11.2021 | 11:11

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Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki MHP grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

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