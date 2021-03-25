'Staj Seferberliği' programına rekor başvuru | Video

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda, bu yıl ikincisi düzenlenen, kamu kurumları ve özel sektörden gönüllü işverenlerin “Senin için Seferbiriz” teması altında birleştiği, üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan “Staj Seferbirliği” programına rekor sayıda başvuru yapıldı. Fırsat eşitliğini hedefleyen, yenilikçi bir yöntem ile tasarlanan programa 22 Şubat- 22 Mart tarihleri arasında 135 bin 374 öğrenci staj imkânından faydalanmak üzere başvuruda bulundu.

Başvurularını kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden tamamlayan öğrenciler; belge kontrolü ve değerlemelerinin tamamlanmasının ardından, kamu ve özel sektörün erişimine açılacak olan stajyer havuzuna ad-soyad, T.C. kimlik numarası, e-posta vb. kişisel bilgileri gizlenerek aktarılacak. Böylece, stajyer havuzuna erişimi sağlanan işverenler, öğrencilere kimlik bilgilerini görmeden, yetkinlik temelli kriterleri üzerinden staj teklifi gönderebilecek.

STAJYERLER SEÇİLMİYOR, SEÇİYOR

Coğrafya veya üniversite farkı gözetmeksizin, 81 ilde tüm üniversitelerden ve bölümlerden öğrencilere fırsat eşitliği sağlayan "Staj Seferbirliği" programı ve değerleme aşamaları ile staj süreçlerinde önemli paradigma değişimlerine gidildi. Programla birlikte, öğrencilerimizin staj arayan veya kurumlar tarafından seçilmeyi bekleyen bireyler olmaktan ziyade, staj yapacağı kurumu seçen yetenekler hâline gelmesi sağlandı. Ayrıca, üniversite öğrencilerinin istihdamı için büyük önem arz eden stajın kapsamı, kamu ve özel sektörde yaygınlaştırılarak sadece teknik fakültelerde öğrenim gören veya belirli üniversitelerde okuyan öğrencilere tanınan bir fırsat olmaktan çıkarılarak, tüm fakülte ve yüksekokulları kapsayacak şekilde genişletildi.

BAŞVURULAR İKİ AŞAMADA TAMAMLANDI

Başvurular, iki aşamada ve toplam 26 başlıkta yer alan kriterlerle tamamlandı. Başvuru değerlemeleri, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından sınırlı sınav performansını ölçen bir yöntem yerine, liseden başvurunun yapıldığı güne kadar sergilenen performans, yetkinlikleri artırmaya yönelik yapılan tüm çalışmalar ve elde edilen başarılar göz önünde bulundurularak, Akademik / Mesleki, Sanatsal / Sosyal ve Sportif Yeterlikleri üzerinden yapılacak. Başvuru sürecinde öğrenciler, ilk aşamada üç farklı yeterlilik alanındaki (Akademik / Mesleki, Sanatsal / Sosyal ve Sportif) başarılarını içeren ve belgelendirme yapabilecekleri başvuru formunu doldurmuşlardır. İkinci aşamada ise, Kariyer Kapısı ile entegrasyonu sağlanmış olan e-Devlet'e yönlendirilerek, kimlik, öğrenim (üniversite, bölüm, sınıf, aktif öğrencilik, genel not ortalaması vb.), yabancı dil puanı, üniversite giriş sınav sonucu vb. bilgilerini kontrol edip onayladıktan sonra başvurularını tamamladılar. Adayların başvurularını tamamlamasının ardından gerekli belge değerleme süreci, üniversitelerin kariyer merkezleri ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından yürütülmekte.

BAŞVURULARIN DEĞERLEME SÜRECİ TAMAMLANDIKTAN SONRA İŞVERENLER STAJ TEKLİFLERİNİ SUNACAKLAR

Başvuru yapan adayların belge kontrolü ve değerleme süreci tamamlandıktan sonra adaylar stajyer havuzuna aktarılacak. Bu süreç tamamlandıktan sonra işverenlere stajyer havuzuna erişimi sağlanacak ve işverenler, adayların kişisel verilerini görmeden sadece yetkinliklerini dikkate alarak staj tekliflerini sunacaklar. Adaylar, sunulan teklifler arasından kendileri için en uygun olanları tercihi ederek, işverenle birlikte kararlaştırdıkları tarihlerdekısa dönem stajlarına başlayabilecekler. Üniversite, öğrenci ve işverenin mutabık kalması halinde ise Staj Seferbirliği Programı kapsamında adaylar, uzun dönemli staj yapma imkânına da sahip olabilecekler. Staja başlayan öğrencilerin yasal hakları Mesleki Eğitim Kanunu gereğince gözetilerek sigortaları üniversitelerince yapılacak, staj ücretleri ise ilgili kurumlar tarafından ödenecek. Başvuru yapan adaylar süreci, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve "Staj Seferbirliği" resmi Twitter, LinkedIn, Instagram ve Facebook hesapları (@tccbiko ve @stjseferbirligi) ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Resmi internet sitesi cbiko.gov.tr adresinden takip edebilecekler.

TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ, GENÇLERİMİZ HER ZAMAN DESTEKLENECEK

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin yaptığı açıklamaya göre; Türkiye'nin bölgesel ve küresel liderlik yolunda attığı adımlar için büyük önem arz eden gençlerin kariyer olanaklarına erişimi, liyakat esaslı, şeffaf ve izlenebilir "Staj Seferbirliği" programı ile her yıl desteklenmeye devam edilecek.