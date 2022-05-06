Video Türkiye TCG GÖKÇEADA fırkateyni, Libya açıklarında Bangladeşli göçmenleri kurtardı | Video
TCG GÖKÇEADA fırkateyni, Libya açıklarında Bangladeşli göçmenleri kurtardı | Video

TCG GÖKÇEADA fırkateyni, Libya açıklarında Bangladeşli göçmenleri kurtardı | Video

06.05.2022 | 13:55

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

TCG GÖKÇEADA fırkateyni, Libya açıklarında Bangladeşli göçmenleri kurtardı | Video 00:44
TCG GÖKÇEADA fırkateyni, Libya açıklarında Bangladeşli göçmenleri kurtardı | Video 06.05.2022 | 13:55
Mehmetçik Pençe Kilit Operasyon bölgesinde teröristlere göz açtırmıyor | Video 00:42
Mehmetçik Pençe Kilit Operasyon bölgesinde teröristlere göz açtırmıyor | Video 04.05.2022 | 13:40
Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni kuvvet: HANÇER ve DİNÇER | Video 07:50
Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni kuvvet: HANÇER ve DİNÇER | Video 04.05.2022 | 12:28
Saklı cennet Yedigöller’de mest eden manzara | Video 05:47
Saklı cennet Yedigöller’de mest eden manzara | Video 04.05.2022 | 10:42
1 günde 104 bin kişi! Ayasofya Camii en yoğun gününü yaşadı | Video 05:41
1 günde 104 bin kişi! Ayasofya Camii en yoğun gününü yaşadı | Video 03.05.2022 | 12:04
Savunma sanayiinden bayram hediyesi! GÖKDENİZ hedefi 12’den vurdu 01:35
Savunma sanayiinden bayram hediyesi! GÖKDENİZ hedefi 12'den vurdu 03.05.2022 | 11:51
Şehit Eren Bülbül’ün annesinden İmamoğlu’nun paylaşımına tepki: Demek ki evladıma üzülmedi 02:48
Şehit Eren Bülbül'ün annesinden İmamoğlu'nun paylaşımına tepki: Demek ki evladıma üzülmedi 02.05.2022 | 21:21
Trabzonsporlu Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ’şampiyonluk’ gözyaşları 00:17
Trabzonsporlu Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'şampiyonluk' gözyaşları 02.05.2022 | 19:44
Başkan Erdoğan askerlere hitap etti: Pençe harekatlarında ortaya koyduğunuz performans hiç unutulmayacaktır 01:17
Başkan Erdoğan askerlere hitap etti: "Pençe harekatlarında ortaya koyduğunuz performans hiç unutulmayacaktır" 02.05.2022 | 10:10
Başkan Erdoğan’dan hayat pahalılığı ile mücadele mesajı: Bu kayıpların hepsini telafi edeceğiz 11:13
Başkan Erdoğan'dan hayat pahalılığı ile mücadele mesajı: Bu kayıpların hepsini telafi edeceğiz 01.05.2022 | 20:45
Adıyaman’da sel faciası! Onlarca araç suya gömüldü, kent 1 saatte bu hale geldi 00:14
Adıyaman'da sel faciası! Onlarca araç suya gömüldü, kent 1 saatte bu hale geldi 01.05.2022 | 19:25
Bakan Çavuşoğlu’ndan Batı’ya Osman Kavala tepkisi: Arkasında kim var belli, argümanları ilginç 06:44
Bakan Çavuşoğlu’ndan Batı'ya Osman Kavala tepkisi: Arkasında kim var belli, argümanları ilginç 01.05.2022 | 18:26
Akkuyu NGS çalışanları 1 Mayıs’ı ’Hayat Bayram Olsa’ şarkısı ile kutladı | Video 05:16
Akkuyu NGS çalışanları 1 Mayıs'ı 'Hayat Bayram Olsa' şarkısı ile kutladı | Video 01.05.2022 | 14:12
İstanbul Havalimanı’nda bir günde bin 301 uçuş ile rekor kırıldı | Video 01:38
İstanbul Havalimanı’nda bir günde bin 301 uçuş ile rekor kırıldı | Video 01.05.2022 | 14:16
Başkan Erdoğan Umre ziyareti gerçekleştirdi 00:26
Başkan Erdoğan Umre ziyareti gerçekleştirdi 29.04.2022 | 08:07
Antalya’da başıboş köpek dehşeti! Küçük Mahra’nın yaşadıklarını düşündü 06:31
Antalya'da başıboş köpek dehşeti! Küçük Mahra'nın yaşadıklarını düşündü 28.04.2022 | 19:06
SON DAKİKA! Putin’den Başkan Erdoğan’a takas teşekkürü | Video 01:50
SON DAKİKA! Putin'den Başkan Erdoğan'a takas teşekkürü | Video 28.04.2022 | 13:46
SON DAKİKA! MSB bu görüntülerle açıkladı 12 terörist etkisiz | Video 00:32
SON DAKİKA! MSB bu görüntülerle açıkladı "12 terörist etkisiz" | Video 28.04.2022 | 10:26
Başkan Erdoğan: Ayasofya Camii aslına rücu ettirildi 13:18
Başkan Erdoğan: Ayasofya Camii aslına rücu ettirildi 27.04.2022 | 23:22
Başkan Erdoğan’dan Osman Kavala açıklaması: Türkiye’nin Soros’uydu 23:01
Başkan Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması: "Türkiye'nin Soros'uydu" 27.04.2022 | 21:58

TCG GÖKÇEADA fırkateyni tarafından Libya’nın Mistara açıklarında tespit edilen bir teknenin içerisinde yarı baygın halde 17 göçmenin bulunduğu belirlendi. Göçmenler gemiye alınarak kurtarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Türk Deniz Görev Grubunda görev yapan TCG GÖKÇEADA fırkateyni tarafından Libya'nın Misrata açıklarında, 5 Mayıs 2022 tarihinde bir tekne tespit edildi. İçerisinde yarı baygın halde 17 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlenen tekneye müdahale edilerek göçmenler gemiye alındı.
Gemideki doktor tarafından yapılan kontrolde; 12 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, 4 kişinin ise bilincinin kapalı olduğu tespit edildi. Bir göçmen ise sağlık personelinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gerekli tıbbi müdahale yapılarak ihtiyaçları karşılanan göçmenlerin Bangladeşli oldukları ve 10 gündür denizde bulundukları tespit edildi. Kurtarılan düzensiz göçmenler, kurulan koordinasyon sonucunda Homs Limanı'nda Libya makamlarına teslim edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA