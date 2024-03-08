Video Türkiye TCG Nusret, 109 yıl sonra aynı rotada | Video
TCG Nusret, 109 yıl sonra aynı rotada | Video

TCG Nusret, 109 yıl sonra aynı rotada | Video

08.03.2024 | 09:41

Çanakkale’deki TCG Nusret Gemisi, 109 yıl önce Deniz Savaşları'nın kaderini değiştiren Nusret Mayın Gemisi'nin rotasını izleyerek, mayın dökülen hatta bu kez çelenk bıraktı. Nusret Mayın Gemisi, 8 Mart 1915 tarihinde Erenköy Koyu'nda sahile paralel döktüğü 26 mayın ile Çanakkale Deniz Zaferi'nin akışını değiştirdi.

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Nusret Mayın Gemisi, 8 Mart 1915 tarihinde Erenköy Koyu'nda sahile paralel döktüğü 26 mayın ile Çanakkale Deniz Zaferi'nin akışını değiştirdi. Nusret'in tarihte üstlendiği rolü ve önemini yaşatmak amacıyla 2011 yılında Gölcük'te aslına uygun inşa edilen TCG Nusret Mayın Gemisi, 109 yıl sonra tarihi anı bir kez daha canlandırıldı. Çanakkale şehir iskelesinden hareket eden TCG Nusret Mayın Gemisi, bu sabah 07.15'te mayın dökülen hatta doğru yol aldı. Saat 08.15'te 109 yıl önce mayınların dökülmeye başladığı Erenköy mevkiinde tören yapıldı. Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı SG. Yarbay Ercan Oran ile askeri personel ve davetliler katıldı.

'GİTTİLER, GEÇEMEDİLER, GEÇEMEYECEKLER'
Nusret Mayın Gemisi'nin, Çanakkale Savaşları'nda çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten TCG Nusret Gemi Komutanı Deniz Üsteğmen Ersin Taşkın, "Çanakkale Savaşları'nın ilk aşamasını oluşturan 18 Mart Deniz Zaferi Dünya Harp tarihine mal olmuş bir kahramanlık destanıdır. Bu Zaferin kazanılmasında kuşkusuz en büyük pay, kahraman Nusret Mayın Gemisi'ne aittir. Hafif sisli ve yağışlı 8 Mart sabahı saat 05.00'te Yüzbaşı Hakkı Bey'in komutasında Nara'dan avara eden Nusret, Anadolu kıyısını izleyerek seyre başlamış ve boğazı kapatan mayın hatları arasında emniyetle geçerek şu anda bulunduğumuz noktaya varmıştır. Nusret Mayın Gemisi'nin tam 109 yıl önce bugün, güvertesinde bulunan 26 mayını aynı rota üzerinde, aralarında yüzer metre olacak şekilde deniz seviyesinin 4,5 metre altına dökmüştür. Bacasından mümkün olduğunca az duman çıkartmak için önlem alınan Nusret'in, hiçbir müttefik karakol gemisi tarafından tespit edilmeden saat 08.00'de Çanakkale önlerine demirlemiştir. Saat 10.00'a kadar süren sis ve yağmur, geminin Çanakkale Boğazı girişinde bulunan düşman karakol gemileri tarafından görülmesini engellemiştir. Nusret Mayın Gemisi'nin Erenköy Koyu'nda kurduğu bu engel, Çanakkale Deniz Savaşı'nın ve tarihin akışını değiştirmiştir. Yüzbaşı Hakkı Bey'in komuta ettiği Nusret'in büyük katkısıyla kazanılan bu zafer, Türk askerine moral, Türk milletine sevinç kaynağı olmuştur. Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa, bu zaferi şu sözlerle ifade etmiştir: Gittiler, geçemediler, geçemeyecekler" dedi.

Konuşmanın ardından Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, 109 yıl önce mayın bırakılan noktaya çelenk bıraktı. Tören toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

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