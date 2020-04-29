Telafi eğitimler ne zaman olacak?

Binlerce öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren Okullar ne zaman açılacak sorusuna Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldı, peki telafi eğitimleri ne zaman olacak a haber konuğu eğitim uzmanı Nazik Kösegil aktardı