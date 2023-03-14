TOGG Fiyat listesi 2023 açıklandı! İşte sipariş tarihi ve merakla beklenen TOGG'un fiyatı | Video
Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazının satış fiyatını, model ismini ve teknik özelliklerini açıkladı. Togg'da fiyat belli oldu. C Segment SUV Aracı T10X'in etiket fiyatı 953 bin TL'den başlıyor
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