Video Türkiye TOGG Fiyat listesi 2023 açıklandı! İşte sipariş tarihi ve merakla beklenen TOGG'un fiyatı | Video
TOGG Fiyat listesi 2023 açıklandı! İşte sipariş tarihi ve merakla beklenen TOGG'un fiyatı | Video

TOGG Fiyat listesi 2023 açıklandı! İşte sipariş tarihi ve merakla beklenen TOGG'un fiyatı | Video

14.03.2023 | 14:55

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazının satış fiyatını, model ismini ve teknik özelliklerini açıkladı. Togg'da fiyat belli oldu. C Segment SUV Aracı T10X'in etiket fiyatı 953 bin TL'den başlıyor

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