Video Türkiye TSK’ya ait İHA’lar deprem bölgesinde gece gündüz demeden faaliyette | Video
TSK’ya ait İHA’lar deprem bölgesinde gece gündüz demeden faaliyette | Video

TSK’ya ait İHA’lar deprem bölgesinde gece gündüz demeden faaliyette | Video

26.02.2023 | 13:07

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait İnsansız Hava Araçları (İHA) deprem bölgesinde gündüz demeden faaliyetlerini icra ediyor.

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