TSK’ya ait İHA’lar deprem bölgesinde gece gündüz demeden faaliyette | Video
Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait İnsansız Hava Araçları (İHA) deprem bölgesinde gündüz demeden faaliyetlerini icra ediyor.
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