Türkiye ekonomide bu suni rüzgarlarla eğilip bükülebilecek bir ülke değildir | Video

Türkiye, ne zaman hakları için harekete geçse karanlık odaklar ve içerideki işbirlikçileri ile başlatılan algı operasyonlarıyla bileği bükülmeye çalışıyor! İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o odaklara verdiği net cevap...