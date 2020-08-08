Türkiye'nin milli ekonomi hamleleri kimleri rahatsız etti? Linç lobisi Bakan Albayrak'ı neden hedef alıyor? | Video

Doğu Akdeniz'den Adalar Denizi'ne KKTC'den Libya'ya, Suriye'de, Irak'ta haklarını savunmak için girişimlerde bulunan Türkiye kimleri, hangi odakları rahatsız ediyor? 'Beş sente muhtaç' denilen günlerden hakları için sahada mücadele eden Türkiye'ye gelene kadar hangi mücadeleler verildi? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak neden linç lobisinin hedefinde? Siyasetçi Yazar Mehmet Metiner, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş, canlı yayında Türkiye'yi ve ekonomisini hedef alan ve hakları için sahada olan Türkiey'den raratsız olan o karanlık odakları ve içimizdeki uzantılarını yorumladı...