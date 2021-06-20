Turkuvaz Medya iş, sanat ve spor dünyasının ünlü babalarını bir araya getirdi! Babalar Günü'ne özel zirve
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Turkuvaz Medya, her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü’ne özel bir etkinlik düzenledi. Grubun amiral gemisi SABAH Gazetesi’nin webinarında iş dünyasından sanat ve spor dünyasına kadar pek çok ünlü isim buluşarak çocuklarıyla olan ilişkilerini, onlara verdikleri öğütleri, baba olduktan sonra yaşadıkları deneyimleri anlattı...