“Ya bana katılın ya yolumdan çekilin” demişti! Kılıçdaroğlu kimlere ne mesaj verdi?
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin grup toplantısında yaptığı “Ya bana katılın ya yolumdan çekilin” sözleri dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri adaylık ilanı olarak yorumlanırken, ana muhalefet lideri amacının geniş kitlelere ulaşmak olduğunu dile getirdi. 'Sözleri ittifaka bir mesaj mıydı? Yoksa adaylık ilanı mıydı?' sorusu ise yanıtsız kaldı. İşte detaylar...