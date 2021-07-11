15 Temmuz'un en genç şehidi... Henüz 17 yaşındaydı. Mahir Ayabak'ın ailesi o geceyi anlattı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:34
Hafif ticari araç ambulansa böyle çarptı | Video 11.07.2021 | 13:13
00:43
19:23
05:25
Boğazına şeker kaçan çocuğu böyle kurtardı | Video 11.07.2021 | 11:48
00:09
07:03
Tarihi bıçakçıda Kurban Bayramı hareketliliği | Video 11.07.2021 | 10:59
02:47
Anne ve asker oğlunun gözyaşları içinde duygulandıran görüşmesi | Video 11.07.2021 | 10:59
02:09
Ablasının elinden kaçtı, sürücünün dikkati kurtardı | Video 11.07.2021 | 10:47
02:31
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Bekçinin başına silah dayadı | Video 11.07.2021 | 10:44
02:02
Gelin arabası gibi süslettiği aracıyla boşanma davasına gitti | Video 11.07.2021 | 10:44
01:10
İstanbul’un göbeğinde labrador retriever dehşeti kamerada | Video 11.07.2021 | 10:44
04:21
00:16
Düğün konvoyundaki otomobil park halindeki araca böyle çarptı | Video 11.07.2021 | 10:13
03:40
04:38
Antalya'da caretta caretta yavrularının zorlu yolculuğu başladı | Video 11.07.2021 | 09:49
04:40
Tarihi Kağıthane Treni Ağustos'ta raylarda | Video 11.07.2021 | 09:42
00:44
Anahtarını kopyalayıp arkadaşlarının evini soydular | Video 11.07.2021 | 09:48
02:24
Yasadışı hayvan ticaretine jandarma engeli | Video 11.07.2021 | 09:42
00:42
Yabancı uyruklu kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada | Video 11.07.2021 | 09:42
05:05
Nemrut’ta tiyatro ve müzik etkinliği | Video 11.07.2021 | 09:19
Darbe girişimini babasından öğrenen Mahir Ayabak, vatanı savunmak için Atatürk Havalimanı’na gitti. 15 Temmuz'un en genç şehitlerinden biri olan Ayabak 17 yaşında şehadet mertebesine yükseldi. Mahir'in annesi Muteber Ayabak ve ablası Gülbeyaz Ayabak, o gece neler yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı.