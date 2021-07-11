Video Yaşam 15 Temmuz'un en genç şehidi... Henüz 17 yaşındaydı. Mahir Ayabak'ın ailesi o geceyi anlattı | Video

15 Temmuz'un en genç şehidi... Henüz 17 yaşındaydı. Mahir Ayabak'ın ailesi o geceyi anlattı | Video

15 Temmuz'un en genç şehidi... Henüz 17 yaşındaydı. Mahir Ayabak'ın ailesi o geceyi anlattı | Video
11.07.2021 | 12:49

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Darbe girişimini babasından öğrenen Mahir Ayabak, vatanı savunmak için Atatürk Havalimanı’na gitti. 15 Temmuz'un en genç şehitlerinden biri olan Ayabak 17 yaşında şehadet mertebesine yükseldi. Mahir'in annesi Muteber Ayabak ve ablası Gülbeyaz Ayabak, o gece neler yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı.

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