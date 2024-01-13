30 milyon TL’lik şüpheli hesap operasyonunda 5 tutuklama | Video
Diyarbakır merkezli, Malatya’da yürütülen 8 aylık çalışmada 30 milyon TL’lik şüpheli hesap hareketliliğinde polisin düzenlediği operasyon sonucu gözaltına alınan 10 şüpheliden 5’i tutuklandı.
Operasyonda yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 150 adet çeşitli ebatlarda fişek, 15 adet ajanda (mağdur bilgilerini içeren), mağdurlara ait çok sayıda çek, senet, tapu senedi, araç satış sözleşmesi ve vekaletnameye el konulurken, 10 şüpheli gözaltına alındı.
5 TUTUKLAMA
Çalışmalarda 60 mağdurun olduğu ve yaklaşık 30 milyon TL'lik şüpheli hesap hareketi gerçekleştiği tespit edildi. Dün adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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