36 kadını fuhuşa zorlayan çeteye İzmir'de eş zamanlı operasyon | Video
Aralarında yaşları küçük kızlar da olan 36 kadını fuhuşa zorlayan çeteye, İzmir'de operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.
10 TUTUKLAMA
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.G, G.C ve H.Ş isimli 3 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, örgüt lideri B.Ü. ile .D, C.D, B.K, K.K, E.Ş, F.T, S.T, M.Ş ve M.L isimli 10 şüpheli tutuklandı.
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